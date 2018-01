: A Sestriere la gente spala sui tetti e i mezzi restano bloccati dalla neve @LaStampa - MarcoAlpozzi : A Sestriere la gente spala sui tetti e i mezzi restano bloccati dalla neve @LaStampa - larenait : #Piemonte Evacuate decine di persone, il portiere del #Chievo in vacanza mostra la situazione. IL VIDEO-->... - LaStampa : RT @LaStampaTV: VIDEO | A Sestriere la gente spala sui tetti e i mezzi restano bloccati dalla neve - Vincy1993 : RT @GoalItalia: Vacanza sulla neve problematica per Sorrentino: "Chiusi in hotel senza corrente" ?? - LaStampaTV : VIDEO | A Sestriere la gente spala sui tetti e i mezzi restano bloccati dalla neve -

, 100daProseguono i disagi sull'arco alpino in Piemonte e Val d'Aosta per il forte pericolo valanghe.Un centinaio di persone sono state evacuate dall',ex villaggio olimpico,di,per lache ha invaso una trentina di stanze Intanto, secondo i metereologi il mese di gennaio fa registrare nuovi record: a Palermo e Roma la temperatura non era mai stata così calda da 40 anni. Mentre il 2017 si è rivelato il sesto anno più caldo dal 1800. In Marocco, invece, si registra un freddo record,mentre alcune zone del Sahara sono coperte di.(Di martedì 9 gennaio 2018)