Migliaia di, circa, sononella località sciistica svizzera di, alle pendici del monte Cervino, per via delle forti nevicate di queste ore. Le strade limitrofe, le funivie, le piste da sci e per le escursioni sono chiuse per il rischio valanghe. Le autorità svizzere stanno trasferendo iche lo hanno richiesto in altre località via elicottero, ha reso noto un funzionario, specificando che non si tratta di una evacuazione.(Di martedì 9 gennaio 2018)