Nessun legame Fininvest-mafia Le Monde si scusa con Berlusconi Oggi la

Melbourne - la polizia esclude un attentato : "Nessun legame con il terrorismo" : Quello avvenuto a Melbourne, dove un Suv con due persone a bordo ha travolto la folla facendo 14 feriti, non è un attentato di matrice jhadista. Secondo la polizia "al momento non ci sono prove di legami con il...

La scuola americana che usa libri di testo che si basano sulle idee di Scientology si difende : "Nessun collegamento" : A due passi dal famoso quartier generale di Scientology a Clearwater, in Florida, c'è una piccola scuola privata, la Clearwater Academy International. Alle famiglie dei ragazzi che vi si iscrivono — si legge in una recente inchiesta di Rebecca Klein sull'edizione americana di HuffPost — la risposta di routine è: 'Non siamo collegati a Scientology'. E tuttavia, così come per decine di altri istituti sparsi per gli ...

Rigopiano - i periti della Procura : “Andava evacuato due giorni prima. Nessun legame tra valanga e terremoto” : La valanga che distrusse l’hotel di Rigopiano non fu causata dalle scosse di terremoto registrate la mattina del 18 gennaio. E non solo era prevedibile, ma si sarebbero potute salvare le vite umane evacuando l’albergo due giorni prima. Sono queste le conclusioni a cui sono giunti gli esperti nominati dalla Procura di Pescara. “Si può concludere, con una ragionevole certezza – si legge nella perizia depositata agli atti ...

Rigopiano - i periti del pm : “Andava evacuato due giorni prima. Nessun legame tra valanga e terremoto” : La valanga che distrusse l’hotel di Rigopiano non fu causata dalle scosse di terremoto registrate la mattina del 18 gennaio. E non solo era prevedibile, ma si sarebbero potute salvare le vite umane evacuando l’albergo due giorni prima. Sono queste le conclusioni a cui sono giunti gli esperti nominati dalla Procura di Pescara. “Si può concludere, con una ragionevole certezza – si legge nella perizia depositata agli atti ...

Nessun legame tra la nube di rutenio ed un incidente nucleare : E’ quanto ha dichiarato in questi giorni il responsabile della Rosatom, proprietaria dell’impianto degli Urali da dove si supponeva la fuori uscita del rutenio. Tra la fine di Settembre ed i primi di Ottobre, l’Istituto Radioprotezione e Sicurezza nucleare aveva rilevato in Francia la presenza di rutenio 106. Non solo in Francia ma anche in […]

Nessun legame tra la 'nube' di rutenio e un incidente nucleare : Non è stata prodotta in un incidente nucleare la 'nube' di rutenio 106 proveniente dalla Russia centrale e segnalata alla fine del settembre scorso da più centri europei per la sorveglianza della ...