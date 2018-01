Nel 2070 non ci saranno più maschi fertili in Occidente?

: Anno 2070 - “Nonno, nonno, tu che sei vecchio e puoi ricordarti, come hai festeggiato la leggendaria vittoria dell… - PeChiaramonte : Anno 2070 - “Nonno, nonno, tu che sei vecchio e puoi ricordarti, come hai festeggiato la leggendaria vittoria dell… - MarioSaviello : Credo che una speranza c’è......si ma nel #2070 ?? - voidxsmendes : ho visto due vecchi abbracciarsi per scaldarsi e niente voglio essere anche io così nel 2070 - AliadaDeLali22 : Il terzo episodio è stato woow. Altro che 2018 e screenshoot, loro vivono nel 2070 con un cip impiantato nella test… -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Su come sarà il nostro futuro prossimo innumerevoli narratori si sono cimentati in stupefacenti voli, regalandoci capolavori di narrazione (la serie Black Mirror è l’ultimo di questi). A svelarci il nostro immediato futuro ci ha pensato anche il report «Long-Term Megatrends 2018» appena pubblicato dall’’Italian Institute for the Future, un’organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di elaborare scenari e previsioni sul futuro e promuovere politiche sostenibili e di lungo termine. Un report che l’IIF pubblica ogni anno a partire dai megatrend, tendenze complesse in grado di produrre cambiamenti significativi sul lungo periodo legati a fattori strutturali come la demografia, l’ambiente, l’innovazione scientifica e la tecnologica. E tra i megatrend individuati dalla ricerca ce n’è uno davvero inquietante: il crollo dellatàle occidentale. Uno ...