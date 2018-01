‘Ndrangheta | blitz “Stige” dei Ros | 169 arresti tra Italia e Germania | In manette anche

‘Ndrangheta - blitz a Taurianova dopo tre scioglimenti per mafia : 48 arresti anche l’ex sindaco : Si è chiuso il cerchio dopo tre scioglimenti per mafia. In manette sono finiti anche l’ex sindaco di Taurianova (Reggio Calabria) Domenico Romeo, accusato di concorso esterno con la ‘Ndrangheta, suo fratello e l’ex assessore Francesco Sposato. L’operazione “Terramara-Closed” è scattata stanotte quando carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno arrestato 48 persone. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, il ...