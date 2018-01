' ndrangheta arresti

'ndrangheta - OPERAZIONE STIGE/ Video - 169 arresti Farao-Marincola : Oliverio - "la mafia più organizzata" : 'NDRANGHETA: 169 persone sono state arrestate in una maxi-OPERAZIONE della Dda di Catanzaro. Erano legate in vario modo al clan Farao-Marincola di Cirò Marina. Ci sono arresti eccellenti(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:51:00 GMT)

Arresti Catanzaro - Gratteri : “È cambiato rapporto mafia-politica - ora uomini della ‘ndrangheta gestiscono la cosa pubblica” : “Quando un’amministrazione comunale viene presieduta da un uomo di ‘ndrangheta, il baratro è vicino”. Senza dubbio, le collusioni tra le cosche del crotonese e la politica locale rappresentano l’aspetto più inquietante dell’inchiesta “Stige” che ha portato stamattina, martedì 9 gennaio, all’arresto di 170 persone tra la Calabria e la Germania. Parlando con i giornalisti, il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Luberto ha lanciato ...

'ndrangheta/ Video operazione Stige - 169 arresti : il clan Farao-Marincola - più affari e meno azioni violente : 'Ndrangheta: 169 persone sono state arrestate in una maxi-operazione della Dda di Catanzaro. Erano legate in vario modo al clan Farao-Marincola di Cirò Marina. Ci sono arresti eccellenti(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:53:00 GMT)

