Nba | gli Hawks di Belinelli ko con i Clippers

Nba - Donovan Mitchell - matricola degli Utah Jazz : Ma non dimentichiamoci che questo è uno sport di squadra e quello che conta alla fine sono le prestazioni del gruppo, non certo le mie. Per questo non smetto mai di ripetermi: dimentica il passato e ...

Nba - i risultati. Squillo dei Lakers contro gli Hawks. : Los Angeles (Stati Uniti), 8 gennaio 2018 – Dopo ben nove sconfitte consecutive è arrivata la reazione d'orgoglio dei Los Angeles Lakers che si sono presi di prepotenza la sfida tra formazioni in ...

Nba - Giannis chiama LeBron : 'Lo sceglierei per primo all'All-Star Game - magari viene a giocare qui...' : ... ma Antetokounmpo chi sceglierebbe per primo per comporre la sua squadra? "Beh, se i miei compagni di squadra non sono disponibili, è d'obbligo andare con LeBron James, il miglior giocatore del mondo"...

Nba - Toronto e Philly : che spettacolo. Highlander Ginobili trascina gli Spurs : I Raptors continuano la loro scalata alle vette della Conference battendo i Bucks e strappando il successo che li conferma come seconda forza a Est. Philadelphia centra il 4° successo consecutivo ...

Nba - gli "Splash Brothers" affondano i Rockets. OKC sbanca di nuovo lo Staples : ...padrone della Western Conference – è stato però comunque decisamente all'altezza delle aspettative delle migliaia di tifosi che seguivano la gara sugli spalti e davanti alle TV di tutto il mondo. Ad ...

Nba - Belinelli 16 punti ma gli Hawks perdono con Phoenix : Marco Belinelli segna 16 punti ma non basta ad Atlanta per evitare la sconfitta di misura a Phoenix. I Suns si impongono per 104-103 dopo avere messo la freccia nel finale con una tripla e tre tiri ...

Nba - DeRozan fa la storia e toglie i veli alle ambizioni di Toronto : La notte dei record di DeMar DeRozan ha portato i Toronto Raptors sotto i riflettori per la prima volta, forse, nel corso della stagione. Il successo 131-127 su Milwaukee dopo un supplementare - ...

Nba - Gerald Green si mette gli Houston Rockets... in testa! : Qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come Gerald Green fosse stato preso talmente alla sprovvista dalla chiamata degli Houston Rockets da dimenticarsi di portare le scarpe alla gara contro i ...

Nba - Utah manda in crisi LeBron. Detroit stende gli Spurs : Niente festa per Lebron James. Il giorno del suo 33° compleanno coincide, infatti, con la terza sconfitta consecutiva di Cleveland, mandata al tappeto dai Jazz di uno strepitoso Donovan Mitchell che ...

Nba - Langston Galloway scopre il sesso del figlio... schiacciando! : Negli Stati Uniti sono soliti organizzare delle cerimonie particolari per scoprire il sesso di un nascituro, ma poche possono battere quella di Langston Galloway dei Detroit Pistons. Con la maglietta ...

Nba - terremoto in vetta a Ovest : cadono in casa gli Warriors - quinto ko in fila per i Rockets : Washington Wizards-Houston Rockets 121-103 TABELLINO Houston ha iniziato la stagione vincendo 25 delle prime 29 gare disputate. Ora però qualcosa si è inceppato e bisogna tornare al 2013 " una decina ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - Nba - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket - Nba 2018 – Marco Belinelli cecchino dalla lunetta! Miglior tiratore in classifica. E Gallinari… : Marco Belinelli è in testa alla classifica dei Migliori tiratori dalla lunetta in NBA. L’Italiano è un cecchino per quanto riguarda i tiri liberi e si sta esprimendo con un incredibile 95,7% grazie al quale si lascia alle spalle fenomeni del calibro di Steph Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant. Siamo vicini a metà della regular season, se il bolognese riuscisse a conservare questa media allora diventerebbe il quarto tiratore negli ultimi 70 ...

Nba 2017-2018 : Horford manda in paradiso i Celtics - rimonta spaziale! Pistons e Wolves ko - bene gli Spurs : Una rimonta spaziale monopolizza la notte NBA. I Boston Celtics passano dall’inferno al paradiso negli ultimi 10 secondi di una partita che all’intervallo sembrava ormai persa e che nel finale regala emozioni davvero palpitanti. Gli Houston Rockets furoreggiano al TD Garden, chiudendo 38-62 prima dell’intervallo lungo, ma alla ripresa è tutta un’altra storia. I Celtics piazzano un parziale di 12-0 e tornano sotto sul ...