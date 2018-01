Nardella e la Carmen a lieto fine | su Twitter impazzano i “finali alternativi” | “Arriva

: Carmen di Bizet, Nardella: "I giornalisti pescioloni hanno abboccato, grande operazione" - RepubblicaTv : Carmen di Bizet, Nardella: "I giornalisti pescioloni hanno abboccato, grande operazione" - CazzaroFelice : RT @enzo_boschi: Grazie a @danielaranieri @fattoquotidiano sappiamo che il genio Nardella ha cambiato la Carmen. “...siccome è pieno di asp… - CapitanMessoli : RT @enzo_boschi: Grazie a @danielaranieri @fattoquotidiano sappiamo che il genio Nardella ha cambiato la Carmen. “...siccome è pieno di asp… - IAmMrTweety : RT @enzo_boschi: Grazie a @danielaranieri @fattoquotidiano sappiamo che il genio Nardella ha cambiato la Carmen. “...siccome è pieno di asp… - JohnHard3 : RT @enzo_boschi: Grazie a @danielaranieri @fattoquotidiano sappiamo che il genio Nardella ha cambiato la Carmen. “...siccome è pieno di asp… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2018)non muore. Così ha voluto il regista Leo Muscato che ha pensato di rivedere l’epilogo del capolavoro di Bizet rovesciandolo completamente. La protagonista non muore e anzi, spara a Don José. Una “rivoluzione” andata in scena al Maggio Fiorentino che ha scontentato i melomani ma non il botteghino: a vedere l’opera con cambio di ambientazione e di finale ci sono andati in tanti. E in tanti hanno fischiato e criticato la scelta del regista (resa anche più grottesca dal mancato funzionamento dell’arma di scena per cui il “morto” ha dovuto far finta di morire senza colpi da sparo), sostenuta invece dal sindaco: “Come Presidente del Maggio musicale sostengo la decisione di cambiare il finale di, che non muore — ha scrittosu—. Messaggio culturale, sociale ed etico che denuncia la violenza sulle donne, in ...