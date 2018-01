Napoli-Verdi | il punto | importante annuncio dell’agente!

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Duelofeu. Il Napoli stringe per Verdi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Stellone consiglia il Napoli : “Verdi più completo di Deulofeu” : Simone Verdi è certamente uno dei giocatori maggiormente indiziati a sbarcare presto alla corte di Maurizio Sarri. D’altronde il centrocampista offensivo italiano è stato già allenato in passato dal tecnico azzurro. Erano i tempi dell’Empoli quando il trequartista era titolare indiscusso nella formazione dei toscani. Una situazione che però fu interrotta dall’approdo di Saponara che […] L'articolo Stellone consiglia il ...

VERDI AL Napoli?/ Calciomercato news - weekend decisivo. Sarri lo vuole a tutti i costi ma l’esterno.. : Simone VERDI al Npaoli? L'estreno del Bologna è corteggiato dalla dirigenza azzurra in questa finestra di Calciomercato, ma emergono segnali contrastanti. Sabato giorno decisivo per l'affare(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - 28 milioni per Verdi : si attende la risposta del giocatore (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:20:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Stellone consiglia il Napoli : “Verdi più completo di Deulofeu” : Simone Verdi è certamente uno dei giocatori maggiormente indiziati a sbarcare presto alla corte di Maurizio Sarri. D’altronde il centrocampista offensivo italiano è stato già allenato in passato dal tecnico azzurro. Erano i tempi dell’Empoli quando il trequartista era titolare indiscusso nella formazione dei toscani. Una situazione che però fu interrotta dall’approdo di Saponara che […] L'articolo Stellone consiglia il ...

Napoli lavora su Verdi - risposta a breve : Napoli, 7 GEN - Voci, indiscrezioni, soffiate, ma nulla di certo e, soprattutto, nulla di deciso. Il Napoli e Simone Verdi: una storia non ancora cominciata ma che potrebbe nascere nel breve volgere ...

Mercato Napoli - il futuro di Inglese legato a quello di Verdi : Napoli, 8 gennaio 2018 - La telenovela Verdi pare ancora lontana da una conclusione (se ne saprà di più molto probabilmente al termine di questa settimana) e c'è un personaggio che nell'ombra osserva ...

Napoli - numeri record. Verdi primo obiettivo in entrata : facile per il Napoli in questo momento dare i numeri: la squadra di Sarri è in testa al campionato, con dieci punti in più della passata stagione e con la miglior difesa (appena tredici reti al ...

Napoli - la ‘pazza’ idea di Sarri con l’arrivo di Verdi : possibile novità tattica : Simone Verdi sta tenendo col fiato sospeso i tifosi di Napoli e Bologna. Si attende infatti a breve una sua decisione in merito al possibile trasferimento in terra partenopea. Il calciatore sta valutando se si tratta o meno del momento giusto per cambiare aria ed approdare alla corte di Sarri, il tecnico dal canto suo sta già fregandosi le mani alla ricerca di una collocazione per Verdi. Di certo potrebbe esssere un valido sostituto per il trio ...

Bologna - pressing Napoli su Verdi. Ma i felsinei frenano : Bologna, 8 gennaio 2018 – E' assalto del Napoli a Simone Verdi . Il club azzurro sarebbe disposto a soddisfare le richieste economiche del club felsineo e strappare il talentuoso attaccante già a ...

CALCIOMERCATO Napoli / News - 15 milioni per Deulofeu se non arriva Verdi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:05:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Verdi sempre più vicino : riprendono i contatti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Simone Verdi è sempre più vicino ai partenopei, riprendono i contatti con l'entourage per arrivare all'accordo definitivo(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:33:00 GMT)

Napoli - si attende Verdi : se dice no Inglese subito - anche con Milik : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DELLA GAZZETTA DELLO SPORT, IN EDICOLA Mimmo Malfitano