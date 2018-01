Napoli - primo approccio per Deulofeu : il punto sulle piste Verdi e Politano : Il calciomercato Napoli è sempre in fermento. Obiettivo primario di questa sessione invernale di contrattazioni è certamente la ricerca dell’esterno d’attacco tanto richiesto da Sarri. Questa è infatti la richiesta fatta dal tecnico azzurro al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’allenatore infatti è deciso a puntellare la propria rosa per riuscire a conservare il primo posto in campionato ed andare […] L'articolo Napoli, primo ...

Sorpresa Napoli - il primo acquisto arriva dagli svincolati : i dettagli : Zinedine Machach (classe ’96) potrebbe essere il primo acquisto del mercato invernale del Napoli. A confermare la trattativa è stato Graziano Battistini, intermediario dell’ex calciatore del Tolosa attualmente svincolato, intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “Like ai ‘benvenuto al Napoli’ su Instagram? Manca davvero poco. Aspettiamo solo alcune disposizioni del club per porre fine alla trattativa. Nelle prossime ore ci dovrebbero essere ...

Calciomercato Napoli - chiuso il primo colpo per… giugno! Giovedì la firma - i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è una delle squadre più attive in questi primi giorni di Calciomercato. De Laurentiis è intenzionato a rinforzare la squadra per continuare a sognare e a credere nello scudetto. La priorità è almeno un esterno offensivo di livello che possa far rifiatare Callejon e Insigne. I nomi in cima alla lista di Giuntoli sono quelli di Verdi e Deulofeu. Nel frattempo la dirigenza partenopea ha chiuso un importante ...

Napoli - numeri record. Verdi primo obiettivo in entrata : facile per il Napoli in questo momento dare i numeri: la squadra di Sarri è in testa al campionato, con dieci punti in più della passata stagione e con la miglior difesa (appena tredici reti al ...

Napoli - Machach il primo acquisto : ecco quando arriverà : Il primo acquisto del Napoli sarà Zinedine Machach . Svincolatosi dal Tolosa, sarà a Napoli, secondo il Corriere dello Sport , nella giornata di giovedì. E potrebbe anche non partire in prestito, nonostante le offerte già arrivate nelle scorse settimane di club già interessati a Machach tra serie A e B. Prima di ogni ...

LOTTERIA ITALIA 2018/ Biglietti vincenti - primo premio laziale : Roma leader vendite - seguono Milano e Napoli : LOTTERIA ITALIA 2018: Biglietti vincenti, i premi per prima, seconda e terza categoria. Le ultime notizie e gli aggiornamenti dopo l'estrazione dell'Epifania con curiosità e statistiche(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Napoli - novità in arrivo anche in porta : Leno primo obiettivo di Giuntoli : Una settimana di riposo a partire da ieri. Sabato, infatti, con leggero anticipo sul previsto, i calciatori del Napoli torneranno ad allenarsi a Castel Volturno. Intanto, un po' di vacanze per tutti ...

Pagelle/ Napoli Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Verona: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti i giocatori per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Napoli-Verona 0-0 | Diretta Primo tempo - il match non si sblocca : Il Napoli capolista, fresco di quinto ''titolo'' virtuale di campione d'inverno della propria storia (il secondo negli ultimi tre anni), comincia il suo girone di ritorno...

Pecchia : “Jorginho giocatore fantastico - il Napoli è primo in classifica con merito” : Fabio Pecchia, ex vice di Rafa Benitez al Napoli ed attuale allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la squadra di Sarri. Ecco le dichiarazioni del tecnico campano: “Il recupero di Fares era previsto, anche Bruno Zuculini è convocato. Il Napoli è primo in classifica con grande merito: […] L'articolo Pecchia: “Jorginho giocatore fantastico, il Napoli è primo ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Verona : Bessa dal primo minuto? Diretta tv - orario - le notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Verona: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti che si affrontano allo stadio San Paolo per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:25:00 GMT)

PAGELLE/ Napoli-Atalanta : i voti della partita (Coppa Italia quarti - primo tempo) : PAGELLE Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Primo ferito dai botti a Napoli : 14enne colpito da petardo - : accaduto nella tarda serata del 30 dicembre all'uscita della stazione di Agnano della Cumana, nel quartiere di Bagnoli. Accompagnato all'ospedale dalla madre, il giovane è stato giudicato guaribile in ...