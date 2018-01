Napoli - piace Bereszynski della Sampdoria per il dopo Maggio : Prosegue il lavoro del Napoli anche per il futuro. Con Christian Maggio in scadenza di contratto la società partenopea sta vagliando nuove soluzioni per la fascia destra. Il nome nuovo è quello di Bartosz Bereszynski, come riporta il portale polacco sportowefakty.pl: Roma, Inter e Napoli sarebbero così sulle tracce del terzino della Sampdoria che si sta […] L'articolo Napoli, piace Bereszynski della Sampdoria per il dopo Maggio proviene da ...

CALCIOMERCATO Napoli / News - Giaccherini in uscita : piace al Chievo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Emanuele Giaccherini sembra essere in uscita, l'esterno offensivo piace molto al Chievo di Rolando Maran(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Vigorito rivela : “Mi piacerebbe parlare con il Napoli di Giaccherini. Se vogliono Ciciretti devono contattarmi” : Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando dichiarazioni anche sul calciomercato del club sannita: “Abbiamo avuto molte proposte da giocatori molto importanti. A noi servono giocatori che vogliono sognare insieme a noi la salvezza. Chi vuole abbracciare il sogno con noi sarà accolto. A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come […] L'articolo Vigorito rivela: “Mi ...

Vigorito rivela : “Mi piacerebbe parlare con il Napoli di Giaccherini. Se vogliono Ciciretti devono contattarmi” : Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando dichiarazioni anche sul calciomercato del club sannita: “Abbiamo avuto molte proposte da giocatori molto importanti. A noi servono giocatori che vogliono sognare insieme a noi la salvezza. Chi vuole abbracciare il sogno con noi sarà accolto. A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come […] L'articolo Vigorito rivela: “Mi ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - ag.Verde : è vero piace a Giuntoli - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:31:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - piace Deulofeu : su di lui però anche Inter e Siviglia (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - ag.Koulibaly : piace a molte - ma resterà qui! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: l'agente di Kalidou Koulibaly conferma l'interesse di diverse big europee, ma conferma che il centrale non si muoverà.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 04:16:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - piace Fares - nuova idea per la fascia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno. Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:14:00 GMT)

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Calciomercato Napoli/ News - piace il talento dell'Udinese Antonin Barak (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:46:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - piace Berge - talento norvegese (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Niccolò Ceccarini sottolinea come Simone Verdi possa lasciare il Bologna proprio nella sessione di riparazione a gennaio.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:07:00 GMT)

Napoli - piace un talento dell'Ajax : Oltre a Ciciretti e Machach , si profila un'altra novità in arrivo per il Napoli : secondo la Gazzetta dello Sport si tratta di Amin Younes , nazionale tedesco classe 1993 dell' Ajax . Il suo contratto presso i lancieri è in scadenza a giugno, e i partenopei potrebbero forzare i tempi per averlo a ...

Calciomercato Napoli/ News - Darmian piace - ma l’ingaggio è troppo alto (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: in casa partenopea si cerca un nuovo portiere di qualità e in cima alla lista dei desideri c'è Perin del Genoa(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 12:19:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Inglese a gennaio? Il ds del Chievo svela : “ecco chi ci piace come contropartita” : Calciomercato Napoli – Intervistato dai microfoni dell’Arena, il direttore sportivo del Chievo, Giancarlo Romairone, è tornato a parlare di un possibile trasferimento di Inglese al Napoli già a gennaio aprendo a Giaccherini come contropartita: “Quando parla un presidente, le dichiarazioni sono sempre importanti. Ma non posso mettermi a commentare le sue parole. Un presidente parla con un presidente. Io posso limitarmi a ricordare che ...