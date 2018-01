Naftalina | a cosa serve

: @PBPcalcio lo riprenderei ok ma poi calha cosa facciamo ora che sta prendendo continuità lo rimettiamo i naftalina?… - Salvamarga88 : @PBPcalcio lo riprenderei ok ma poi calha cosa facciamo ora che sta prendendo continuità lo rimettiamo i naftalina?… - PMO_W : @vitalbaa @AndreaScanzi Fantastico. Una sola cosa: forse cipria ci stava meglio della naftalina :) -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di martedì 9 gennaio 2018), se ne conosciamo l’odore di solito è per via delle “palline antitarma” che usiamo negli armadi per proteggere i capi di lana. E’ infatti questa la sostanza contenuta nelle palline e che emana un odore a cui non si può restare indifferenti. Ci sono però anche altre modalità di impiego dellae delle sue caratteristiche che, non conoscendo, magari non stiamo sfruttando. (altro…): aIdee Green.