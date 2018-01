Muore mentre è alla guida di un camion | distrutte 9 auto

Postino Muore azzannato da mastini mentre consegna plico : Siracusa, 3 gennaio 2018 - Tragica fine nel Siracusano per un Postino , ritrovato morto all'interno di una proprietà privata. Sul suo corpo i morsi dei tre mastini della casa dove stava effettuando la ...

Fattorino Muore azzannato da tre cani mentre fa una consegna : Tragedia a Portopalo, alla periferia di Siracusa. Un Fattorino catanese di 55 anni è morto dopo essere stato azzannato da tre cani durante una consegna in un agriturismo. L'uomo, che lavorava per conto di...

Ancona : Malore alla pista di atletica Italo Conti. Muore mentre fa sport : 25/12/2017 - Malore fatale alla pista di atletica Italo Conti. Inutile per il 52enne il massaggio cardiaco praticato a lungo. Erano circa 11,20 di domenica quando i volontari della Croce Rossa sono ...

Incidente in pista - 31enne Muore mentre collauda un nuovo prototipo di Maserati : Tragico Incidente sul lavoro. Claudio Donati, giovane ingegnere della Maserati, è morto dopo essere finito fuori strada con il nuovo prototipo che stava testando. Per lui, rimasto imprigionato tra le lamiere, non c'...

Fca - ingegnere Muore a Balocco mentre testa Maserati : Torino, 20 dic. (askanews) Un ingegnere di Maserati, di 31 anni, è morto nel primo pomeriggio di oggi su un circuito del comprensorio di Balocco (Vercelli), di proprietà di Fca, mentre stava testando ...

Bimbo di 6 anni Muore mentre dorme : i genitori medici lo scoprono al mattino : Dramma nella notte in un appartamento a Cles, in valle di Non, in provincia di Trento: un Bimbo di sei anni è morto e secondo le prime informazioni, sembra che la causa del decesso sia stato un ...

Investita da un'auto mentre va in bicicletta - Chiara Muore a 14 anni : Un tragico incidente stradale è costato la vita ad una ragazza di 14 anni, Chiara Pavanello. La giovane è stata Investita e uccisa da un'auto a Chioggia (Venezia), in corrispondenza della...

Lecco - scivola mentre attraversa un canalone in montagna. Muore 43enne : Ancora una tragedia sulle montagne lecchesi. Un uomo di 43 anni, originario di Meda, nel Milanese, ha perso la vita nella tarda mattinata di venerdì sul Grignone, sopra Mandello del Lario. L'...

Fontanelle. Maria Littoria Falchetto Muore mentre porta dei fiori al marito defunto : Incidente mortale in via Roma a Jesolo. In un frontale con un camion è morta una donna di 77 anni di Fontanelle. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso l’autista del mezzo pesante. Maria…Continua a leggere →

M5s - ecco Raggi-Dorian Gray All'Opera mentre Roma Muore Dimenticate le invettive anti-Casta : Virginia Raggi, sfavillante al Teatro dell'Opera di Roma per la Prima della Damnation de Faust di Hector Berlioz, spopola sui social media e su tutti i giornali. Abbandonata l'aria da ragazzetta spaurita dei banchetti grillini macilenti e traballanti Segui su affaritaliani.it

Tragedia in Calabria - Muore mentre torna a casa Video : Nella serata di ieri un drammatico #Incidente stradale è accaduto in Calabria [Video], il bilancio è di un morto. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Calabria, muore in un incidente stradale Nella serata di ieri 8 dicembre, in #Calabria è accaduto un tragico incidente stradale mortale in cui è rimasto coinvolto un uomo di 88 anni, residente nella cittadina di Nicotera, che si chiamava Nicola Costantino. L'incidente si è verificato ...

Pordenone - scivola mentre è in bagno e sbatte la testa : Debora Muore a 17 anni : Pordenone, scivola mentre è in bagno e sbatte la testa: Debora muore a 17 anni Tragedia a Sacile, dove i genitori di Debora Andrea Olaru l’hanno trovata senza vita riversa sul pavimento del bagno della loro casa. È stata disposta anche l’autopsia perché non si esclude che la ragazza, da tutti ricordata come una studentessa […] L'articolo Pordenone, scivola mentre è in bagno e sbatte la testa: Debora muore a 17 anni sembra ...

Travolto in scooter mentre consegnava pizze a Trieste : Diego Muore a 17 anni : Travolto in scooter mentre consegnava pizze a Trieste: Diego muore a 17 anni Il giovane era in sella allo scooter portapizze per effettuare le consegne quando è stato Travolto da un’auto. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto dopo tre giorni nel reparto di Terapia intensiva.Continua a leggere Il giovane era in sella allo scooter […] L'articolo Travolto in scooter mentre consegnava pizze a Trieste: Diego muore a 17 anni sembra ...

Tragedia al palazzetto : si accascia mentre gioca a basket - Mirko Muore a 44 anni : BRINDISI - Tragedia nella serata di ieri al palazzetto dello sport 'Melfi' del rione Casale di Brindisi. Un sottufficiale della Marina Militare di 43 anni, Mirko Gallone, è morto dopo essersi accasciato per un malore mentre giocava una partita di basket con i ...