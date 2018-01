Morto resuscita sul tavolo dell' autopsia | Gonzalo Montoya Jimenez russava

: Morto in cella, resuscita sul tavolo dell'autopsia: salvato perché russava (Leggo.it) - infoitestero : Morto in cella, resuscita sul tavolo dell'autopsia: salvato perché russava (Leggo.it) - PieriLuciano : Morto in cella, resuscita sul tavolo dell'autopsia: salvato perchè russava - 79_CHRISTIAN : Morto in cella, resuscita sul tavolo dell'autopsia: salvato perchè russava - leggoit : Morto in cella, resuscita sul tavolo dell'autopsia: salvato perchè russava - oggitreviso : Dichiarato morto, resuscita sul tavolo dell’autopsia. I medici stavano per vivisezionarlo, quando questo si è... -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Caso decisamente curioso a Oviedo, in Spagna. Il detenutoera stato dichiaratoe, in seguito, portato fuori dalla prigione per l'esame post-mortem. Fin qui tutto normale. Lo sconcerto è arrivato poco prima. Il patologo, dopo aver messo il corpo disul, si è reso conto che quello che aveva davanti non era un corpo esanime ma in vita.. Ovviamente il medico non ha più eseguito l'esame autoptico, segnalando l'errore. Ebbene sì, c'è stato un errore in sede di dichiarazionea morte del detenuto. Aperta un'inchiesta Per poconon veniva aperto da un patologo. Il detenuto spagnolo deve reputarsi fortunato. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalle autorità del carcere centralee Asturie, nei pressi di Villabona. Lo scopo'inchiesta è scoprire il motivoa stramba gaffe. Il ...