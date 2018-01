Mondiali volley 2018 in Italia | ecco il programma completo

Volley : Mondiali Maschili 2018 - questo il programma della prima fase : La Formula Il Campionato del Mondo maschile si disputerà in Italia ed in Bulgaria e si articolerà in quattro fasi distinte, con le prime due che si svolgeranno in entrambi i paesi; mentre la terza e ...

Volley - Mondiali 2018 Calendario - date - programma e orari : tutte le partite - spettacolo tra Italia e Bulgaria : Le partite dell'Italia e gli altri incontri di cartello saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Rai e in diretta streaming sul sito della Rai. POOL A (a Roma e Firenze): Italia, Argentina, ...

Volley - Mondiali 2018 – Calendario - date - programma e orari : tutte le partite - spettacolo tra Italia e Bulgaria : È stato svelato il Calendario della prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Le 24 Nazionali partecipanti hanno così conosciuto le date e gli orari delle proprie partite del primo turno: 4 gironi da 6 squadre ciascuno (a Firenze e a Bari in Italia ma con match d’apertura a Roma, a Varna e a Ruse in Bulgaria), le prime quattro si qualificheranno alla seconda fase portandosi ...

Volley - Mondiali 2018 – Il calendario dell’Italia : tutte le partite degli azzurri. Date - programma - orari. Esordio col Giappone : Finalmente è stato svelato il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A e comincerà la propria avventura al Foro Italico di Roma affrontando il Giappone in un incontro inaugurale che si preannuncia davvero imperdibile e appassionante. I ragazzi di Chicco Blengini si trasferiranno poi a Firenze: ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone e il possibile cammino dell’Italia. Torneranno Zaytsev e Juantorena : Sale la febbre per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. L’Italia si presenterà particolarmente ambiziosa e punta a ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico. Chicco Blengini sta già pensando alla formazione da schierare e quasi certamente potremo contare sui ritorni di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar dovrebbe addirittura tornare opposto mentre la Pantera ...

Volley - Gabriele Nelli : “Ora voglio la Nazionale e i Mondiali. Grazie Padova per farmi giocare - tornerò a Trento?” : Gabriele Nelli sta disputando una fantastica stagione a Padova e si sta rivelando come uno dei migliori opposti italiani in circolazione. Questa sera spetterà a lui trascinare i veneti nel big match contro Trento, sua ex squadra lasciata in estate proprio per trovare spazio. Il XXenne ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e la sua voglia di Nazionale traspare immediatamente: “Chiaro che spero tantissimo in una ...

Volley femminile - tutte le partite dell’Italia nel 2018 : tra Mondiali e la nuova Nations League. Calendario - date - programma : Il 2018 sarà un anno decisamente ricco per la Nazionale femminile di Volley maschile. Le azzurre vorranno infatti essere assoluti protagonisti ai Mondiali in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Prima della rassegna iridata, obiettivo assolutamente da non fallire, ci sarà però anche la nuova Nations League che da quest’anno sostituisce il vecchio Grand Prix: in programma addirittura 5 “weekend” di gara (ATTENZIONE: si gioca ...

Volley - Mondiali 2018 – Svelate le possibili avversarie dell’Italia nella seconda fase. Tutti gli abbinamenti : rischio Brasile - USA - Russia e Francia! : Sono stati specificati i dettagli mancanti sulla formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Durante il sorteggio che si è svolto a Firenze a fine novembre non erano infatti stati svelati gli abbinamenti per la seconda fase a gironi. Diamo un’occhiata dunque a quello che sarà il cammino dell’Italia. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A con Argentina, ...

Volley - Mondiali 2018 – L’Italia esordirà contro il Giappone a Roma! I primi dettagli sul calendario : data - programma - orari : L’Italia esordirà contro il Giappone ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri affronteranno i nipponici al Foro Italico di Roma nella giornata di domenica 9 settembre. Questa è la prima conferma che arriva dalla FIVB sul calendario della prossima rassegna iridata che nella sua completezza deve essere ancora redatto. Dunque è stata la scelta la formazione del Sol Levante per il match d’apertura del Mondiale (a Varna si ...

Volley - Mondiali 2018 in Italia! Parte il conto alla rovescia : spettacolo Nazionale - gli azzurri per il colpaccio : Questo è l’anno dei Mondiali di Volley in Italia! Buon 2018 a tutti, Parte ufficialmente il conto alla rovescia verso la rassegna iridata che si svolgerà proprio nel nostro Paese (in condivisione con la Bulgaria) dal 9 al 30 settembre: i grandi Campioni della pallavolo sono pronti per sbarcare nello Stivale e darsi battaglia per la conquisto del titolo più ambito e prestigioso. Saranno tre settimane di autentica passione per tutti gli ...

Volley - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi di una super stagione! Mondiali in Italia - la nuova Nations League - campionati e coppe : Si preannuncia un 2018 davvero spettacolare e intenso per il Volley: la stagione che incomincia oggi ci farà davvero divertire, è ricchissima di grandi eventi assolutamente spettacolari e imperdibile, tutti gli appassionati avranno modo di godersi della grande pallavolo per dodici mesi. L’anno appena incominciato culminerà naturalmente con i Mondiali: quelli maschili si disputeranno tra Italia e Bulgaria dall’8 al 30 settembre, ...

Volley - Enrico Cester giocherà a beach? Il reparto centrali e l’Italia per i Mondiali : tutti i possibili nomi : Enrico Cester calcherà davvero la sabbia e parteciperà al prossimo World Tour in coppia con Adrian Carambula? La notizia di ieri ha scosso il mondo del Volley in generale: il centrale di Civitanova sarà il nuovo compagno del beacher per partecipare al massimo circuito internazionale ma la Lube si è subito opposta affermando che il giocatore ha due anni di contratto e non concederà il nullaosta per disputare la stagione estiva. Vedremo nelle ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Non immagino i Mondiali senza di me - chiariti con la Federazione. Tra poco divento papà! Su scarpe e tatuaggi…” : “Non mi immagino un Mondiale senza di me. Per l’azzurro farei qualsiasi cosa. Sarà un’occasione d’oro per tutti, dopo un’estate travagliata. In più, il calcio nel suo Mondiale non ci sarà e potrebbe essere un vantaggio“. Parole di Ivan Zaytsev in un’intervista rilasciata a La Stampa, lo Zar si è raccontato a 360 gradi a poche ore dall’ultima partita prima della mini sosta natalizia (oggi pomeriggio ...