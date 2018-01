Ministero della difesa ha rilevato aereo americano durante l' attacco a Hmeymim

Fedeli risponde all'Accademia della Crusca : Mio Ministero non è nemico lingua italiana : Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli replica su Quotidiano.net all'intervento del professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, contrario alla redazione in inglese del bando per il finanziamento dei progetti universitari di interesse nazionale. "La cosa che mi spiace constatare dal tono sia dell'intervista sia dell'articolo è che il ministero rischi di apparire addirittura come una ...

Il Ministero della Salute chiarisce : “I sacchetti bio si possono portare da casa” : I sacchetti che dal 1° gennaio sono a pagamento non possono essere riutilizzati, ciò non significa che le persone non possano portarseli da casa, a patto che siano adatti allo scopo e monouso. Questa la conclusione a cui è giunto il ministero della Salute, aggiungendo che i titolare dell’esercizio commerciale hanno il diritto di controllare che i sacchetti siano idonei. Il segretario generale Giuseppe Ruocco spiega che “il riutilizzo dei ...

Concorsi Ministero della Giustizia : 6 bandi attivi a gennaio-febbraio 2018 Video : Ecco altre novita' per quanto riguarda il settore del lavoro [Video]. Il Ministero della Giustizia ha diffuso nuovi #Concorsi Pubblici, per l'inserimento di profili altamente competenti, da collocare con un contratto a tempo indeterminato, III Area Funzionale, Fascia Retributiva F1, negli incarichi del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ma scopriamo gli aspetti significanti di tali bandi. bandi di Concorso a ...

Guerra della mozzarella - il Ministero dà ragione alla Puglia. Produttori campani reagiscono : ‘Ricorso al Tar’ : Via libera del ministero delle Politiche Agricole al riconoscimento del marchio Dop alla mozzarella di Gioia del Colle. E ri-scoppia la Guerra tra Produttori campani e pugliesi del cosiddetto ‘oro bianco’, dopo le tensioni di questa estate seguite alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La decisione presa a Roma, infatti, ha scatenato la reazione del presidente del Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana Dop, Domenico ...

Allarme salmonella nel pepe nero : il Ministero della Salute ritira i lotti dal supermercato : Allarme salmonella per un lotto di pepe nero, ritirato dagli scaffali del supermercato dopo il richiamo diramato dal Ministero della Salute. Sul sito del dicastero sono apparse le caratteristiche del...