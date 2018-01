Milano | allarme terrorismo a Capodanno | l’allerta alla festa con 5 000 ragazzi

L'hotel - la festa e il marocchino L'allarme Capodanno a Milano : Durante la notte di Capodanno un episodio ha fortemente allarmato le forze dell'ordine a Milano. Tutto parte dalla telefontata del responsabile di un grande albergo del capoluogo lombardo. L'uomo telefona ai carabinieri e dalle sue parole emerge una strana circostanza: "Scusate, non so se sia un’informazione utile per voi, ma abbiamo una prenotazione un po’ strana...". Si tratta di una ...

La festa di Capodanno con 5.000 ragazzi e una «strana» prenotazione in hotel : notte d’allarme a Milano : Capodanno, la prenotazione sospetta e quel contatto con il jihadista in Francia. L’allerta è scattata il pomeriggio del 31 dicembre in due hotel alla periferia di Milano

Milano - 17enne pestato in strada da quattro teppisti : tassista riprende la scena e dà l'allarme : La vittima è finita in ospedale con contusioni varie: cinque giorni di prognosi. I quattro sono stati rintracciati grazie alla targa filmata: indagati

Allarme smog - blocco auto a Milano e Torino : Dal 26 dicembre blocco delle auto inquinanti a Milano . A quanto si legge sul sito del Comune, da oggi, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione ai veicoli per ...

FRANCESCA BARRA IN OSPEDALE/ 'Io e mio figlio abbiamo l'epatite A' : poi lancia l'allarme - 'epidemia a Milano' : FRANCESCA BARRA in OSPEDALE: la giornalista e il figlio hanno contratto l'epatite A e ora sono ricoverati. Su Instragram la foto in corsia, poi l'alla

FRANCESCA BARRA IN OSPEDALE/ "Io e mio figlio abbiamo l'epatite A" : poi lancia l'allarme - "epidemia a Milano" : FRANCESCA BARRA in OSPEDALE: la giornalista e il figlio hanno contratto l'epatite A e ora sono ricoverati. Su Instragram la foto in corsia, poi l'allarme:"a Milano c'è un'epidemia"(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 15:53:00 GMT)

Caccia al proprietario del caracal guinzaglio. L'allarme del Comune di Milano : "È un felino selvatico pericolosissimo" : "L'animale al guinzaglio è un caracal, felino selvatico che vive in Africa e Asia ed è pericoloso per l'incolumità di tutti. E' necessario comunicare al proprietario di portare l'animale al più vicino comando Carabinieri Forestale". Il Comune di Milano ha affidato il suo appello a Facebook, pubblicando un post in cui chiede la collaborazione della cittadinanza affinché venga ritrovato al più presto ...

Allarme smog a Milano : i bambini tra i fumi dei diesel - valori sempre oltre i limiti : La concentrazione media oraria più bassa rilevata da Greenpeace all'ingresso delle scuole milanesi è di 63,4 µg/m3, la più alta 113,7 µg/m3. Si registrano picchi " in concentrazioni medie su dieci ...

A Milano nuovo allarme smog : stop auto inquinanti - camini e barbecue - giù i riscaldamenti : Valori di Pm10 sopra i 50 microgrammi per metro cubo in tutta l'area metropolitana. Da martedì 21 novembre fermi i diesel privati e altre limitazioni....

Milano - da Greenpeace allarme biossido di azoto vicino alle scuole : Milano, 20 nov. (askanews) Lo smog tiene sotto assedio Milano. Oltre al Pm10 che settimanalmente torna a soffocare la città, ora arriva l'allarme di Greenpeace per i livelli di biossido di azoto ...

Il grinder trita-marijuana che ha fatto scattare l'allarme bomba a Milano : Metallico, verniciato di verde militare e con una spoletta per l'innesco. Due sole differenze con l'originale: le dimensioni leggermente più piccole e, fortunatamente, l'assenza di esplosivo. Perché in realtà il...

Milano - allarme bomba davanti al tribunale : trovata una granata : Milano, 17 novembre 2017 - Una bomba a mano è stata trovata questo pomeriggio vicino a uno degli ingressi del Palazzo di Giustizia di Milano. L'allarme è scattato intorno alle 16 di oggi, venerdì 17 ...

Allarme bomba a Milano Trovata granata fuori dal Tribunale : Un ordigno è stato trovato all'esterno del Tribunale di Milano. Si tratta di una granata, di una cosiddetta bomba-ananas.

Milano - allarme davanti al Tribunale : trovata una finta bomba a mano : allarme venerdì pomeriggio in via Freguglia, nel centro di Milano. Sotto la ringhiera che circonda il Tribunale, poco dopo l'angolo di via Freguglia, è stata segnalata la presenza di una bomba a mano. ...