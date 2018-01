Milan | Gattuso compie 40 anni | la lettera di Ancelotti è da brividi!

Berlusconi - che affondo su Gattuso : 'Ho mal di stomaco quando gioca il Milan' : L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi , intervenendo a Radio Capital per affrontare soprattutto temi legati alla politica e alla campagna elettorale in vista dell'appuntamento alle urne del prossimo 4 marzo, è tornato a parlare delle vicende di casa rossonera. E le sue dichiarazioni a proposito della formazione ...

Ancelotti a Gattuso : 'Anima del mio Milan - meriti di esserlo da allenatore' : L'ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti ha pubblicato una lettera sulla Gazzetta dello Sport per inviare i propri auguri all'attuale tecnico rossonero Gennaro Gattuso nel giorno del suo compleanno. 'Quarant'anni anni, caro Rino, meritano una lettera d'auguri seria, mica soltanto una ...

Nuova dura critica di Berlusconi al Milan di Gattuso : nel mirino il modulo - che stoccata : Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Capital’, nel programma ‘Circo Massimo’, l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, non ha risparmiato una Nuova stoccata a Gattuso e al modulo che adotta per far giocare la squadra: “Faccio sempre il tifo per il Milan, ma quando lo vedo giocare con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato soffro di un reale mal di stomaco”. Berlusconi infatti predilige il ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : sogno di restare qui - ma non voglio essere un peso (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il tecnico del Diavolo, Rino Gattuso, parla della sua esperienza a Milanello e del suo futuro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:32:00 GMT)

Gattuso : 'Regalo per i 40 anni? Restare al mio Milan' : 'Rimanere al mio Milan sarebbe un bel regalo per i 40 anni'. Così Rino Gattuso , allenatore rossonero, a La Gazzetta dello Sport sulla prima pagina di oggi.

Gattuso : "Credo in questo Milan" : "questo gruppo mi ha sorpreso per la mentalità, per la voglia che mettono durante gli allenamenti. C'è grande apertura. Vedo tanta applicazione. Penso che dobbiamo continuare su questa strada . Credo ...

Gennaro Gattuso : 'Il mio sogno è restare al Milan. Mia moglie dice che sono pazzo da rinchiudere' : Rino Gattuso festeggia i primi 40 anni da allenatore della squadra con cui ha vinto tutto. Un regalo per il compleanno? 'Vorrei essere meno focoso, meno incazzoso, più calmo. Mia moglie dice che sono ...

Milan - Gattuso indica la via : “Farò di tutto - servono i risultati…” : Milan, Gattuso indica la via: “Farò di tutto, servono i risultati…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso indica LA VIA- Gennaro Gattuso, intervenuto ai microfoni dell’ “ANSA“, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura sulla panchina del Milan e sul suo futuro in rossonero. Milan, Gattuso ...

Gattuso : 'Sarò il Conte del Milan' : In una lunga intervista a Premium Sport, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso festeggia i suoi 40 anni e rivela le sue ambizioni: "Mi rivedo un po' in Conte anche se a me ovviamente manca ancora tanto per raggiungere certi livelli". ...

“Milan - voglio essere il tuo Conte” - Gattuso si racconta per i suoi 40 anni : “Non so dove festeggero’ perche’ in casa comandano le donne, decideranno mia moglie e i bambini. Intanto contro il Crotone la squadra mi ha fatto un bel regalo ma la strada e’ ancora lunga, ora si godano questa settimana di riposo: e’ un gruppo che lavora bene e mi da’ tanto, speriamo non perdano questa caratteristica”. Gennaro Gattuso spegnera’ domani 40 candeline e lo fara’ col sorriso in ...

Gattuso : 'Sogno di restare al Milan' : Dire che vuole restare allenatore del Milan a fine stagione 'è riduttivo' ma Rino Gattuso sa 'che in questo momento bisogna fare risultati'. 'La nuova società hai nvestito moltissimo - spiega alla ...

Gattuso : 'Milan - sarò il tuo Conte' : ... passato, presente e futuro, Gennaro Gattuso si racconta per i suoi 40 anni (li compirà domani, 9 gennaio, ndr) in una lunga intervista concessa a Premium Sport . 40 ANNI - 'Non so dove festeggerò ...

Milan - Gattuso svela : "Istanbul per me fu una grande mazzata" : Gennaro Ivan Gattuso tra due giorni, martedì 9 gennaio, compirà 40 anni. Il tecnico del Milan , da soli 41 giorni, è determinato e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata 'Non voglio mai perdere, nemmeno quando gioco a pallone con mio figlio, Spero che mia moglie mi regali una torta, e una bottiglia di ...

