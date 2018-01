Milan | Berlusconi | ' Ho il mal di stomaco nel vedere la squadra con un modulo così'

Berlusconi : male stomaco a vedere Milan : (ANSA) - MilanO, 9 GEN - "Quando vedo il Milan giocare così, con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato, soffro di un reale mal di stomaco". Con questa espressione Silvio Berlusconi ha ...

Berlusconi : Fa male allo stomaco vedere il Milan giocare così : Una scelta forse sofferta, ma tuttavia "doverosa e inevitabile". Per questo Silvio Berlusconi ha deciso di cedere un Milan, di cui ora parla da ex presidente con il dolore di chi lo vede "giocare così, con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato", che porto solo a "un reale mal di stomaco".È critico nei confronti della nuova gestione il commento di Berlusconi, che non approva le scelte ...

Berlusconi : 'Milan - modulo sbagliato. Mi fa venire il mal di stomaco' : L'argomento principale era la politica, ma l'ex presidente rossonero ha lanciato anche una stoccata alla squadra: "Faccio sempre il tifo per il Milan, ma quando lo vedo giocare così, con un modulo ...

Berlusconi senza pietà : 'Milan da mal di stomaco' : TORINO - Silvio Berlusconi non le manda a dire sul suo Milan . L'ex presidente, ai microfoni di Radio Capital, spiega ancora una volta i motivi della cessione. ' In questo calcio 'petrodollaristico' ...

Berlusconi - che affondo su Gattuso : 'Ho mal di stomaco quando gioca il Milan' : L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi , intervenendo a Radio Capital per affrontare soprattutto temi legati alla politica e alla campagna elettorale in vista dell'appuntamento alle urne del prossimo 4 marzo, è tornato a parlare delle vicende di casa rossonera. E le sue dichiarazioni a proposito della formazione ...

Silvio Berlusconi : 'Quando il Milan gioca così mi viene il mal di stomaco' : A margine di tanta politica, il Cav trova spazio anche per il calcio e il suo addio ai rossoneri: 'Non era più possibile, nel calcio petrodollaristico di oggi, sostenere le spese necessarie per avere ...

Milan - Berlusconi : 'Quando gioca in modo sbagliato - soffro' : ROMA - ' Non era più possibile nel calcio 'petrodollaristico' che si è avviato per una famiglia sostenere le spese necessaria per avere una squadra in alto nell'olimpo del calcio europeo e mondiale. ...

Nuova dura critica di Berlusconi al Milan di Gattuso : nel mirino il modulo - che stoccata : Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Capital’, nel programma ‘Circo Massimo’, l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, non ha risparmiato una Nuova stoccata a Gattuso e al modulo che adotta per far giocare la squadra: “Faccio sempre il tifo per il Milan, ma quando lo vedo giocare con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato soffro di un reale mal di stomaco”. Berlusconi infatti predilige il ...

La critica di Berlusconi : "Questo Milan mi fa soffrire di un vero mal di stomaco" : "Faccio sempre il tifo per il Milan, ma quando lo vedo giocare con un modo assolutamente inconsulto e sbagliato soffro di un reale mal di stomaco". Ospite di Radio Capital , Silvio Berlusconi non usa ...

Berlusconi : Ho il mal di stomaco a vedere questo Milan : Roma – L’ex patron del Milan, Silvio Berlusconi, è intervenuto ai microfoni di Radio Capital esprimendosi sul periodo non particolarmente esaltante della sua vecchia squadra di... L'articolo Berlusconi: Ho il mal di stomaco a vedere questo Milan su Roma Daily News.

Pato : 'Sento spesso Galliani e Berlusconi. Chiamata dal Milan? Ci penserei' : ROMA - Il cuore di Pato batte sempre per il Milan . L'attaccante 27enne brasiliano, attualmente al Tianjin Quanjian , ha parlato dei contatti ancora vivi con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi e non ...

Massimo Boldi : 'Al Milan serve Silvio Berlusconi' : Cosa pensa dei recenti scandali sulle molestie sessuali nel mondo del cinema? 'Hanno scoperto l'acqua calda. Non è mica una novità. Sono cose che accadono da quando esiste il cinema. È sempre la ...

Milan - Berlusconi categorico : “Tornare al timone? Lo escludo” : Milan, Berlusconi categorico: “Tornare al timone? Lo escludo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Berlusconi categorico – Il Milan ha ripreso fiato in queste ultime settimane, con alcuni risultati positivi che hanno risollevato un po’ una situazione che sembrava stesse precipitando. I tifosi pero’ adesso si aspettano ...

Milan - Berlusconi : 'Tornare al comando? Lo escludo' : Nelle ultime settimane il quotidiano economico-finanziario del Regno Unito, Financial Times , ha prospettato problemi finanziari per il Milan , ma gli eventuali problemi del club non fanno cambiare ...