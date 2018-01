Microplastiche nei cosmetici | nuove norme per salvaguardare salute e ambiente

Manovra : stop a cotton fioc non biodegradabili e Microplastiche nei cosmetici : Approvato con riformulazione in V Commissione alla Camera l’emendamento alla legge di Bilancio che sancisce dal 2019 lo stop ai cotton fioc non biodegradabili e introduce dal 2020 il divieto di utilizzare microplastiche nei cosmetici. L’Italia è il primo Paese al mondo a farlo: una vittoria contro il marine litter, a tutela di ambiente e cittadini. La norma prevede l’obbligo di utilizzare bastoncini per la pulizia delle orecchie in ...