' Mi ha salvato la vita' Un drastico dimagrimento per la giovane star

Marc - il vigile del fuoco che ha adottato la bimba a cui aveva salvato la vita : Il vigile del fuoco Marc Hadden, chiamato per aiutare una donna incinta che aveva forti dolori addominali, non avrebbe mai potuto immaginare che la bambina che stava per nascere sarebbe diventata sua figlia, esaudendo il suo sogno, quello di diventare padre per la terza volta. Il 14 novembre 2011, Hadden aiutò una donna a partorire una bambina ma, subito dopo il parto, la neo mamma, single, con un figlio adolescente, ammise di non potersi ...

Il marò Latorre ha salvato la vita ad una ragazza Video : Il marò Massimiliano Latorre, noto a livello nazionale per la vicenda della Enrica Lexie e per essere stato accusato dal governo indiano insieme al collega salvatore Girone di aver ucciso alcuni pescatori scambiati per pirati, ha salvato la vita ad una ragazza che stava morendo soffocata. Il fatto è avvenuto a Imola, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona protettrice dei marinai. Il fuciliere stava entrando in casa di un amico e ...

'Un click mi ha salvato la vita'. Anoressica - trova in rete la forza di cambiare : Sono una persona più forte di prima e vedo il mondo con occhi diversi. Devi trovare qualcosa che ti appassiona, su cui puoi concentrarti tutto il tempo e usare le tue energie per raggiungerlo. ...

Vitalizi : quel pasticciaccio brutto che il Senato ha salvato : Tutti volevano eliminarli. M5s: ennesima presa in giro di Renzi; al governo, li cancelleremo. Matteo Richetti: ho proposto e fatto approvare la legge alla Camera, a differenza dei cinquestelle che l'...

Crespo a 360° : “un ritiro mi ha salvato la vita. Ho partecipato ad un’orgia - vi racconto…” : Ospite nel programma “Podemos Hablar” in Argentina, Hernan Crespo si è raccontato a tutto campo svelando numerosi aneddoti legati alla sua vita. Esilarante il momento in cui il vicepresidente del Parma si è fatto avanti dopo che il conduttore aveva chiesto di fare un passo in avanti a tutti coloro che avessero partecipato ad un’orgia: “Non c’è molto da spiegare, c’è solo da immaginare (ridendo ndr). C’erano più uomini o più ...

Selena Gomez e Francia Raisa insieme dopo il trapianto : «Mi hai salvato la vita» : Selena Gomez sa essere riconoscente. E ogni occasione è buona per dimostrarlo. La 25enne, eletta «donna dell’anno 2017 nella musica» da Billboard, ha voluto condividere il premio con l’amica attrice Francia Raisa, colei che nell’agosto scorso le ha donato un rene, permettendole così di superare le complicazioni causate dal lupus, il disturbo autoimmune di cui soffre dal 2013. La cantante l’ha chiamata sul palco di Los ...

San Vitaliano - ufficiali tre colpi : salvatore - Grenni e Ventrone : NAPOLI - Il San Vitaliano piazza tre colpi e apre col botto il mercato di dicembre. Francesco Salvatore, difensore centrale classe '87, è stato prelevato a titolo definitivo dalla Pompeiana: oltre 250 ...

"Il telefono non squillava più e ho iniziato a bere tantissimo. Mi facevo schifo. Filippa mi ha salvato la vita" : "Il telefono non squillava più. Ho iniziato a bere tantissimo, mi facevo schifo. Mi stavo autodistruggendo e mi sono allontanato dalla mia famiglia". È un Daniele Bossari a cuore aperto quello che si racconta ai microfoni del Grande Fratello Vip. E racconta del periodo buio della sua vita che anche Filippa Lagerback, la sua compagna, ha ricordato in una recente intervista."Ho provato a ripulirmi con la forza di volontà, mi ...

Selena Gomez è Woman of The Year in lacrime ai Billboard Women In Music Awards : “Francia mi ha salvato la vita” (video) : Selena Gomez è Woman of The Year ai Billboard Women In Music Awards 2017, che si sono svolti ieri giovedì 30 novembre a Los Angeles all'Hollywood & Highland Center. Come ogni anno, la cerimonia premia i volti femminili della Musica internazionale. Quest'anno, Selena Gomez è stata eletta Woman of The Year, un riconoscimento prestigioso per la cantante ed attrice, idolo di moltissimi teenager. Il premio le è stato assegnato per l'album ...