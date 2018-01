Meteo | un gennaio pazzo | la neve al nord | a Roma e a Palermo mai così caldo da 40 anni

Previsioni Meteo - verso metà Gennaio all’insegna della normalità : l’inverno torna in rotta - seppur senza scossoni : Volge al termine la fase anomala di caldo fuori stagione e mediamente asciutta sul nostro Paese, salvo le piogge e le nevicate abbondanti al Nordovest. Le temperature, anche di 7/8° sopra la media di questi ultimi giorni, in particolare al Centro Sud, verranno rimpiazzate da valori repentinamente in calo e più consoni al periodo, a partire da mercoledì 10 Gennaio. Le correnti instabili e più fredde nordatlantiche si faranno più incisive, con ...

Le previsioni Meteo di domani - martedì 9 gennaio : Se e dove pioverà o nevicherà: che è poi la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni meteo di domani, martedì 9 gennaio appeared first on Il Post.

Allerta Meteo Liguria : domani 8 gennaio scuole chiuse a Sanremo : La protezione civile regionale della Liguria ha emesso un’Allerta Meteo arancione: a seguito dell’avviso di criticità tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a Sanremo. L’Associazione volontari Protezione Civile di Sanremo sta effettuando il giro della città ripetendo il seguente avviso: “Attenzione, domani 8 gennaio, Allerta arancione tutte le scuole rimarranno chiuse“. L'articolo Allerta Meteo ...

Liguria Allerta Meteo 8 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Moderato Rischio Idrogeologico e Idraulico Sul Settore A per piogge diffuse e temporali. Rischi Meteo anche per Vento e Mare Ordinario Rischio Idrogeologico e Idraulico Sulle restanti aree ordinaria criticità per precipitazioni diffuse. Rischi Meteo per Vento e Mare sui settori B […]

Piemonte : Allerta Meteo 7/8 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale del Piemonte ha emesso il seguente avviso di Criticità: Moderato Rischio Idrogeologico e Idraulico Sui settori C, Orco Bassa Dora Riparia Sangone e D, Alta Dora Riparia Po per precipitazioni diffuse Ordinario Rischio Idrogeologico e Idraulico Sulle restanti aree ad esclusione dei settori G, H, I ordinaria criticità per precipitazioni diffuse Zone […]

Meteo Protezione Civile : ALLERTA MALTEMPO al Nord domani Lunedi' 8 Gennaio : Condizioni di forte MALTEMPO interesseranno nella giornata di domani il Nord Italia, in particolar modo il Nord-Ovest, dove si verificheranno precipitazioni intense e persistenti che potranno creare...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Venerdi' 5 Gennaio : La giornata di domani sarà caratterizzata da un miglioramento complessivo delle condizioni Meteo, anche per quanto riguarda i venti che fra ieri e oggi hanno creato numerosi danni in molte zone...

Allerta Meteo Epifania 2018 - TORMENTE DI NEVE in arrivo sulle ALPI tra 6 e 9 Gennaio : accumuli fino a 2 METRI : Una valanga di NEVE sulle ALPI, specie occidentali, nei prossimi giorni. Intanto, già in queste ore, nevicate sono in atto su diversi settori ALPIni, in particolare del Nord Torinese, Biellese, Valle d’Aosta, alto Piemonte, localmente anche su Centro Est ALPI e saranno possibili su questi settori fino a sera. Per di più va segnalato, in queste ore, un vento tempestoso di Maestrale sui comparti ALPIni, specie di confine, tra Valle ...

Meteo Roma le previsioni 4 gennaio 2018 : Meteo Roma. Giovedì 4 gennaio a Roma sono previsti cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio è previsto tempo generalmente stabile con... L'articolo Meteo Roma le previsioni 4 gennaio 2018 su Roma Daily News.

Le previsioni Meteo per domani - venerdì 5 gennaio : Se e dove pioverà o nevicherà: che è poi la cosa che interessa davvero a tutti, in questo periodo The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 5 gennaio appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo - inizia la lunga ondata di caldo anomalo che segnerà Gennaio 2018 in Italia e in Europa : 1/52 ...

Tendenza Meteo gennaio 2018 : arriva la Befana con la neve nella calza : Befana 2018 all'insegna del maltempo. Ebbene sì, quest'anno si annuncia un grave cambiamento climatico in occasione della prima settimana di gennaio. Questa volta l'inverno ha deciso di fare la voce grossa, tanto da anticipare una vera e propria Storm di neve dal 6 gennaio 2018 su quasi tutta Italia. Ma niente paura la Befana porterà ugualmente tanti dolcetti ai bambini buoni, mentre i più grandicelli dovranno consolarsi con un bel carico di ...