Meteo Puglia | scirocco con le ore contate | domani arrivano forti temporali La sabbia

Allerta Meteo Puglia : codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico : La Protezione civile della Regione Puglia ha diffuso oggi l’Allerta meteo per la giornata di domani, 2 gennaio, dalle ore 9 e per le successive nove ore per criticità ordinaria. È stato attivato il livello di attenzione e di Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. L'articolo Allerta meteo Puglia: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sembra essere il primo su meteo Web.

Meteo - Coldiretti : “In Puglia già le ciliegie sugli alberi a Dicembre” : Il clima bizzarro in Puglia non smette di riservare sorprese agli agricoltori che per la prima volta – segnala Coldiretti Bari – il 1 dicembre vedono spuntare le ciliegie sugli alberi. “Accade a Conversano, dove il clima impazzito, ormai una costante in Puglia – afferma Angelo Corsetti, delegato confederale – determina la maturazione precoce dei prodotti agricoli come mandorli e peschi in fiore a febbraio, mimose ...

Allerta Meteo - la tempesta si dirige verso l’estremo Sud : bombe d’acqua verso Sicilia - Calabria - Basilicata e Puglia : 1/14 ...

Allerta Meteo - ancora maltempo al Sud per tutto il Weekend : forti piogge tra Puglia - Calabria e Sicilia per la “coda” dell’Uragano “Numa” : 1/12 ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’Uragano “Numa” nel mar Jonio sono impressionanti : sarà un Venerdì 17 davvero terribile - Puglia e Calabria a rischio [MAPPE] : 1/77 ...

Allerta Meteo Puglia : codice giallo per le prossime 24 ore : La Sezione Protezione Civile, che seguirà l’evolversi della situazione, invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito, la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di Allerta previsto, e ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale. L'articolo Allerta meteo Puglia: codice giallo per le ...

Allerta Meteo - ecco l’Uragano Mediterraneo “Numa II” al Sud Italia : Puglia - sott’acqua - saranno 4 giorni terribili : 1/8 ...

Allerta Meteo - ecco l’Uragano Mediterraneo “Numa II” al Sud Italia : Puglia - sott’acqua - saranno 4 giorni terribili : 1/7 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : allarme arancione in Sicilia - Calabria e Puglia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione in transito sul Bacino del Mediterraneo, già responsabile di un peggioramento del tempo sulle nostre regioni meridionali, continuerà nelle prossime ore a determinare condizioni di tempo perturbato su gran parte del Sud Italia, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, specialmente sull’area ionica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa ...