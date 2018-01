Messico | soffoca e squarta la moglie e le figlie e tenta di bruciare i resti

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Un ex poliziotto federale è stato arrestato per averto e accoltellato lae le due, per poirle dando fuoco aiper paura che, decomponendosi avrebbero creato cattivi odori. E' successo nel municipio del Tecamac in. Il soggetto arrestato è un ex poliziotto federale che ha confessato l'omicidio dellaAlicia Ester di anni 33, della figlia più piccola Lorena di anni 2 e dell'altra figlia Alejandra di anni 5. A quanto pare gli omicidi sono stati commessi nella notte tra il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio del 2018, ma sono stati scoperti soltanto l'8 gennaio. La scoperta è stata possibile a causa del forte odore diumani che si stava diffondendo nelle vicine abitazioni. E anche perché gli abitanti di quella zona avevano visto aggirarsi nei dintorni, il loro vicino, il signor Lopez in modo nervoso e turbato....