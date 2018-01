Mercedes | nuovo motore Formula 1 | Andy Cowell sfida la Ferrari | “Ecco le novità a cui

F1 - Mondiali 2018 : La Mercedes avrà sulla nuova vettura un motore completamente nuovo : Il segreto di essere sempre vincenti consiste nel continuare ad alzare la posta in palio ponendosi sempre nuovi obiettivi. E’ un po’ quel che sta facendo la Mercedes in vista del Mondiale di F1 2018. In particolare la scuderia di Brackley sta lavorando alacremente per dare seguito agli ultimi quattro anni di successi ininterrotti. La minaccia della Ferrari, l’anno scorso, si è fatta concreta e neanche la Red Bull è da sottovalutare. Il reparto ...

Mercedes - Nuovo record di vendite nel 2017 : Forte di questi numeri e in attesa dei dati dei diretti concorrenti BMW e Audi , la Mercedes si è già autoproclamata come il primo produttore al mondo nel segmento premium. 'Mercedes-Benz è stato il ...

Mercedes Classe G - Nuovo teaser del posteriore : Mancano ormai pochi giorni al Salone di Detroit e al debutto della nuova Mercedes-Benz Classe G. La Casa tedesca tiene viva l'attenzione mostrando un Nuovo teaser del modello: questa volta siamo in grado di osservare un dettaglio della zona posteriore.Caratteristiche. La Classe G rimane fedele al proprio DNA e nel design riprenderà moltissimi degli elementi del modello originale. In questa foto notiamo i passaruota squadrati, la ruota di scorta ...

Mercedes Classe A - Nuovo video teaser : La Mercedes-Benz ha diffuso un Nuovo teaser della Classe A, mostrando alcune immagini dei test invernali. La cinque porte, che aprirà la strada al completo rinnovamento della gamma dei modelli a trazione anteriore, debutterà nella prima metà di quest'anno.Interni già svelati, carrozzeria ridisegnata. Della Classe A sappiamo già molte cose: le foto spia hanno confermato che il design sarà evoluto seguendo i nuovi dettami dello stile, prendendo ...

Mercedes Classe A - Nuovo video teaser della seconda generazione : La Mercedes-Benz ha diffuso un Nuovo teaser della Classe A, mostrando alcune immagini dei test invernali. La cinque porte, che aprirà la strada al completo rinnovamento della gamma dei modelli a trazione anteriore, debutterà nella prima metà di quest'anno.Interni già svelati, carrozzeria ridisegnata.

Mercedes-Benz - Un nuovo centro stile in Costa Azzurra nel 2018 : La Mercedes-Benz aprirà nel 2018 un nuovo Design Center in Costa Azzurra. La struttura si trova all'interno del Sophia Antipolis Science and Technology Park, considerato come la Silicon Valley francese.Immersi nella natura. Nella struttura lavoreranno circa 50 designer provenienti da esperienze e discipline diverse, confermando la volontà della casa tedesca di essere presente in tutto il globo con centri capaci di cogliere il gusto e le tendenze ...

Mercedes-Benz - Al Ces un nuovo sistema d'infotainment : La Mercedes-Benz ha confermato la propria presenza al CES di Las Vegas annunciando la presentazione del Mercedes-Benz User Experience (MBUX), la nuova generazione dell'infotainment di bordo. L'immagine utilizzata per il comunicato ufficiale è quella che anticipa il design degli interni della nuova generazione della Classe A, confermando che alla piccola sarà riservato l'onore di portare al debutto questa tecnologia nel corso del ...

Mercedes-Benz Classe A : svelato il nuovo abitacolo : Il lusso moderno non sarà più patrimonio di pochi. Nell'epoca della democrazia tecnologica e digitale, il segreto per convincere i giovani ad acquistare una macchina passa necessariamente per l'...

Mercedes-Benz Classe X - Il nuovo pick-up della Stella è premium in tutto : Lammiraglia dei pick-up ha un nome e un cognome: si chiama Mercedes Classe X e arriva a sparigliare le carte in un settore che è sì specialistico, ma che sta facendo incrementi a due cifre (il 2017 si chiuderà con oltre 9.000 unità vendute). Quel che mancava, e che ha convinto la Stella a entrare nel business, era un marchio premium con un modello allaltezza per dotazioni e prestigio. La partnership con la Renault ha giocato un ruolo chiave, ...

Mercedes-Benz - Sulla portiera un nuovo proiettore a LED : La gamma degli accessori originali Mercedes-Benz si arricchisce di una dotazione pensata per i cultori del marchio tedesco e a quelli delle sportive AMG. Per molti modelli della gamma della Stella, dalla Classe A fino alla GLS, è stato realizzato un piccolo sistema a Led posizionato alla base della portiera che proietta sull'asfalto lo storico logo circolare di Affalterbach o quello della Stella a tre punte. Il prezzo non è stato ancora ...

F1 - la Ferrari minaccia l’abbandono? La Rossa e Mercedes contro la Red Bull per il nuovo regolamento : clima rovente in pista per i motori : Il Mondiale 2017 di Formula Uno è ormai chiuso (questa sera Lewis Hamilton potrebbe conquistare matematicamente il titolo, gli basta un quinto posto nel GP del Messico) ma il clima è davvero rovente all’interno del Circus in vista della riunione di martedì a Parigi quando si inizierà concretamente a parlare del regolamento da adottare dopo il 2020, anno in cui scadrà il Patto della Concordia. Ferrari e Mercedes sono le grandi alleate, ...