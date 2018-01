Mercato Milan | Gustavo Gomez tra Boca Juniors e Udinese

CalcioMercato Milan : Gasperini è il nome caldo per il dopo-Gattuso! : Dopo Conte e Mancini, nelle ultime ore sta prendendo quota il nome Gasperini per la panchina rossonera. Gennaro Gattuso oggi compie 40 anni, ma di certo le voci che circolano nelle ultime ore sul suo futuro non saranno di certo il regalo tanto atteso. Il 27 novembre subentrò a Vincenzo Montella sulla panchina del Milan in veste di traghettatore, con l’obbiettivo di starci il più a lungo possibile. Fino ad oggi, però, Gattuso ha ...

Mercato Milan : beffa all’Inter e rinforzo eccellente per Gattuso? Video : Il Mercato invernale è alle battute iniziali e le squadre di serie A hanno iniziato a darsi battaglia per cercare di rinforzare le rispettive rose. Negli ultimi anni il Mercato di gennaio non è mai stato decisivo, ecco perché c’è la tentazione di non investire troppo. Al contrario il Milan ha spesso trovato un rinforzo eccellente nel Mercato invernale, lo scorso anno ad esempio arrivò #Deulofeu che fu autore di un’ottima stagione al Milan dopo ...

CALCIOMercato MILAN/ News - Andre Silva ora diventa incedibile anche se dalla Cina... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra meneghina si è interessata a Izzo, ma il centrale di difesa del Genoa non lascerà il Marassi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:48:00 GMT)

CalcioMercato Milan/ News - anche Ozyakup per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino anche il capitano del Besiktas, Ozyakup, per il centrocampo(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:50:00 GMT)

CalcioMercato Milan - nostalgia Pato : “Vorrei tornare” : Calciomercato Milan, nostalgia Alexandre Pato Un amore infinito quello tra Alexandre Pato e il Milan. Nonostante gli infortuni che l’hanno perseguitato nella sua avventura rossonera, Pato non si scorda di quanto è stato amato da tifosi e dirigenza. Con il Milan ha giocato dal 2008 al 2013, acquistato per una cifra pari a 22 milioni, l’attaccante ha collezionato 150 presenze segnando 63 reti, non male per un ragazzo che aveva ...

CalcioMercato Milan - Belotti colpo da 100 milioni? : Calciomercato Milan, Belotti una possibilità? Il Milan nonostante la grossa spesa fatta quest’estate, non ha intenzione di fermarsi, anzi, sembra che sul taccuino di Mirabelli e Fassone c’è ancora il nome di Andrea Belotti. L’attaccante, complice un infortunio, ha collezionato 15 presenze in campionato centrando la porta 4 volte. Mirabelli dopo la conferenza di ieri, ha ammesso che il mercato è “influenzato” ...

CalcioMercato Milan/ News - André Silva in uscita : Belotti torna di moda (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino sulle tracce di Baselli e Jantko, ma l'operazione è fattibile solo con la formula del prestito(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:42:00 GMT)

CalcioMercato Milan/ News - Jankto o Baselli - ma solo in prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino sulle tracce di Baselli e Jantko, ma l'operazione è fattibile solo con la formula del prestito(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:40:00 GMT)

CalcioMercato Milan : Jankto no - Baselli invece… : Calciomercato Milan – Il Milan è alla ricerca di un centrocampista che possa dare quantità e qualità alla propria rosa. Nella giornata di ieri però è giunto un secco ‘no’ da parte dell’Udinese per il giovane Jankto, oggetto dei desideri rossoneri sin dal mese di giugno. Mirabelli allora ha virato su un altro calciatore che da tempo intriga il Milan, si tratta del centrocampista del Torino Baselli. Per quanto concerne il ...

CalcioMercato Milan/ News - Gattuso : sogno di restare qui - ma non voglio essere un peso (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il tecnico del Diavolo, Rino Gattuso, parla della sua esperienza a Milanello e del suo futuro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:32:00 GMT)

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

CalcioMercato - Milan : André Silva resta. Sassuolo su Izzo. Anche il Brighton su Bruno Peres : Calciomercato di gennaio che entra sempre più nel vivo, tra trattative, acquisti già fatti o quasi e cessioni. La Lazio ha già ufficializzato l'arrivo dall'Hellas Verona di Martin Caceres: il ...

CalcioMercato Milan/ News - Pato : io in rossonero? Mai dire mai (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il brasiliano Alexandre Pato apre a un possibile ritorno a Milano, situazione al momento delicata ma non impossibile.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:39:00 GMT)

CalcioMercato Milan - Mirabelli svela il futuro di Andrè Silva : Calciomercato Milan – Dopo il successo contro il Crotone, il Milan può concentrarsi sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore passi in avanti per lo scambio di prestiti con l’Udinese tra Jankto e Gustavo Gomez. Nel frattempo Mirabelli parla di Andrè Silva, fino al momento deludente dall’arrivo in rossonero, ecco le parole al quotidiano portoghese O ‘Jogo: “So che André Silva sta ...