Meningite | Luca muore a 20 anni | è il quarto caso in pochi giorni

: @Casariaquila @enzobianchi7 Grazie padre Enzo...stasera è volato in cielo ..Luca..aveva 19 anni ed molto per una me… - MammaNunmat64 : @Casariaquila @enzobianchi7 Grazie padre Enzo...stasera è volato in cielo ..Luca..aveva 19 anni ed molto per una me… -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di martedì 9 gennaio 2018)Pisano non ce l'ha fatta. È morto questa sera a 20il giovane ricoverato da qualche giorno in Rianimazione all' ospedale di Lanusei perchè colpito da. Lo si apprende dalla ...