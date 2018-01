Meghan Markle | ecco il regalo di Natale che ha conquistato la Regina Elisabetta

Principe Harry e Meghan Markle - il governo : “Allunghiamo orario di apertura dei pub per festeggiare le nozze” : Il 19 maggio si avvicina e nel Regno Unito già non si pensa ad altro. Il giorno delle nozze tra il Principe Harry e Meghan Markle è il più atteso dell’anno e arrivano già le prime notizie legate al lieto evento: il governo ha avviato infatti una consultazione pubblica per estendere l’orario di apertura dei pub il 18 e il 19 maggio. Il motivo? “Vogliamo permettere a tutti di vivere al meglio questa occasione storica”, ha ...

Meghan Markle spiazza la Regina con un divertente regalo natalizio (onorando la tradizione di Buckingham Palace) : La promessa in sposa di Harry ha ancora una volta fatto parlare di sé. Dopo la prima e ufficiale pubblica uscita in occasione del pranzo di Natale a Sandringham, la modella si è resa protagonista di un siparietto comico. In occasione del Natale avrebbe fatto un inconsueto regalo alla Regina. Secondo il Daily Star Online, Meghan, avrebbe regalato a Sua Maestà "un criceto giocattolo con un piccolo cordino che, tirato, lo ...

Principe Harry e Meghan Markle : per il loro matrimonio pub aperti sino a tardi : La celebrazione sembra infatti essere un vero e proprio affare di Stato che, oltre a richiamare turisti da tutto il mondo, punta anche a coinvolgere i cittadini nei festeggiamenti delle nozze tra il ...

Quanto frutterà alla Gran Bretagna il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle? : Per il New York Times , la famiglia reale, nel complesso, "contribuirà con circa 1,8 miliardi di sterline all'economia del paese". E alcuni dati già noti sembrano confermare la previsione: gli hotel ...

Il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle frutterà alla Gran Bretagna una cifra "regale" : Il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle potrebbe generare un guadagno economico per la Gran Bretagna pari ad almeno 680 milioni di dollari. A tracciare la stima sono gli analisti di Brand Finance, secondo quanto riportato dalla Reuters, che ha spiegato perché la notizia delle nozze non è stata una buona notizia solo per la famiglia reale.L'afflusso di turisti attesi per il 19 maggio, la vendita di oggetti che richiamano ...

Principe Harry e Meghan Markle : il matrimonio spingerà l'economia britannica : Il matrimonio reale si svolgerà il 19 maggio nella cappella gotica di St George al castello di Windsor e, secondo le analisi, l'evento potrebbe offrire una spinta sull'economia britannica, in ...

Matrimonio reale fra il principe Harry e Meghan Markle : via i mendicanti : E’ uno degli eventi più attesi del 2018. Il Matrimonio reale del principe Harry è in programma il 19 maggio, ma è già accompagnato da numerose polemiche. Il presidente de consiglio comunale di Windsor ha esortato le autorità a ripulire le…Continua a leggere →

Meghan Markle e la damigella d’onore : l’attrice potrebbe rompere un’altra tradizione con la scelta del testimone : La promessa sposa del Principe Harry è stata la prima fidanzata reale a poter festeggiare il Natale con la Regina Elisabetta e la prima ad indossare un abito pieno di trasparenze: anche nel grande giorno, Meghan Markle sarebbe pronta a rompere un’altra tradizione! Il Royal Wedding si terrà nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, a maggio 2018 e i due stanno mettendo a punto i dettagli come quello, fondamentale, dei ...

L’abito da sposa di Meghan Markle non è più una sorpresa : finiti in rete i disegni della stilista Inbal Dror? : L'abito da sposa di Meghan Markle non è più una sorpresa? Il famoso sito di gossip americano sempre pronto a rivelare in anteprima storie e fatti sembra che anche questa volta sia riuscito a fare il colpaccio portando a casa, secondo quanto afferma, le foto dei bozzetti dell'abito da sposa di Merghan Markle. La bella attrice di Suits ha deciso di lasciare la sua vita "americana" e anche la serie che l'ha resa famosa al grande pubblico per ...

Meghan Markle e Victoria Beckham - amiche (beauty) per la pelle : Quando ci si trasferisce in una nuova città per amore, come è successo a Meghan Markle, non si può pensare a tutto. Capita, è normale. La vita ricomincia da un’altra parte, i punti di riferimento cambiano e, inevitabilmente, l’agenda va riorganizzata. E, di solito, i contatti beauty sono tra i primi ad essere aggiornati. A chi poteva, dunque, chiedere la star canadese per avere qualche dritta cool su “come e dove” ...

Il Principe Harry e Meghan Markle volano in economy (e finiscono vicino ai bagni) : Da quando è arrivata Meghan Markle, le convenzioni della Corona inglese stanno diventando meno rigide. La promessa sposa del Principe Harry è stata la prima fidanzata reale a poter festeggiare il Natale con la Regina Elisabetta e la prima ad indossare un abito pieno di trasparenze per il photoshoot del fidanzamento. Adesso la coppia ha rotto un’altra “tradizione”: addio prima classe, si vola in economy! Il Principe ...

Maratona e zero parolacce - i vecchi propositi di Meghan Markle per l’anno nuovo : «Buoni propositi per l’anno nuovo? No, grazie». Il consiglio viene da una Meghan Markle che ancora solo i fan di Suits conoscevano. Lo scriveva nel suo blog, The Tig, ora chiuso, nel gennaio del 2016, partendo a raccontare dai propositi, sempre gli stessi, fatti e mai rispettati degli anni precedenti. «Correre una Maratona. Smettere di mangiarsi le unghie. Smettere di dire parolacce. Imparare, di nuovo, il francese». Questi sono i proposti di ...

Meghan Markle svela i buoni propositi per l'anno nuovo : Meghan Markle ha un ottimo consiglio per chiunque pensi di fare una lista di buoni propositi per l'anno nuovo: "Non fatela!". La futura sposa del principe Harry scriveva così sul suo - ormai defunto - blog "The Tig" nel gennaio del 2016, rivelando quali fossero i suoi obiettivi. Di fatto, sempre gli stessi: "Correre una maratona. Smettere di mangiarmi le unghie. Smetterla di dire le parolacce. Imparare di nuovo il francese". propositi che ...