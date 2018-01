Matteo Renzi sceglie tre collegi ma a Maria Elena Boschi forse non bastano

Matteo Renzi non sa dove candidare Paolo Gentiloni : Scorrendo la mappa dei collegi uninominali realizzata da Ipsos e riportata dal Corriere della Sera , l'Italia appare una lunga penisola azzurra con qualche pois giallo e una sottilissima strisciolina ...

Matteo Renzi dalla Gruber : 'Ecco cosa faremo con la Boschi. E chi vuole un seggio per la Boldrini...' : 'Il ministro Boschi sarà candidato, vedremo dove, penso si candiderà ragionevolmente in più posti'. Risponde così Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo , alla 'domanda delle domande'. Lilli Gruber e l'...

Salario minimo - pregi e difetti della proposta di Matteo Renzi : Nella corsa alla promessa facile (e irrealizzabile) che caratterizza questa campagna elettorale ieri è emersa la prima eccezione di rilievo: il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha proposto di ...

Matteo Renzi si candida al Senato : rinnega se stesso - non voleva abolire Palazzo Madama? : voleva abolirlo attraverso quel referendum che ha perso e che gli è costato la carriera politica. Provocazione estrema nei confronti degli elettori o trasformismo estremo? Gli elettori, forse, ...

Carlo Calenda - gli attacchi a Matteo Renzi e Pietro Grasso : perché strizza l'occhio a Silvio Berlusconi : Il ministro Carlo Calenda è sempre più sotto i riflettori e sembra giocarsi la sua partita da 'battitore libero'. Se pochi giorni fa infatti aveva tuonato contro Matteo Renzi sull'ipotesi di ...

Matteo Renzi - abolizione del canone Rai : una mossa per far fuori Mediaset : Dietro la proposta di Matteo Renzi di abolire il canone Rai si nasconde l'intenzione di colpire al cuore Mediaset . A Cologno Monzese non hanno dubbi sui veri rischi che il Biscione si ritroverebbe a ...

Carlo Calenda contro Matteo Renzi/ Canone Rai - il ministro : "Renziani contro di me? Triste e squallido" : Carlo Calenda contro Matteo Renzi per la proposta di eliminazione del Canone Rai. Il ministro: "Renziani contro di me? Triste e squallido".

Carlo Calenda contro Matteo Renzi/ Canone Rai - il ministro : “Renziani contro di me? Triste e squallido” : Carlo Calenda contro Matteo Renzi per la proposta di eliminazione del Canone Rai. Il ministro contrattacca: “Renziani contro di me? Triste e squallido”. Ecco cosa succede nel Pd(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Giorgia Meloni umilia Matteo Renzi : 'Dopo l'abolizione del canone Rai regalerà anche una bici?' : Matteo Renzi e il Pd, si è appreso nelle ultime ore, vogliono abolire il canone Rai . Una curiosa sparata elettorale, soprattutto perché arriva da quel Renzi che, al canone Rai, aveva appena messo ...

Canone Rai : Matteo Renzi propone l'abolizione - la polemica web : Il Canone Rai è una tassa che ogni cittadino è tenuto a pagare. Secondo la legge, chiunque abbia nella propria abitazione un'utenza elettrica è considerato un possessore del mezzo televisivo e dunque è obbligato a versare la tassa. La quota viene inserita automaticamente nella bolletta di elettricità del proprio gestore e viene suddivisa in più rate. La proposta di Matteo Renzi Il presidente del Pd Matteo Renzi, ha proposto l'abolizione del ...

Carlo Calenda vs Matteo Renzi/ Canone Rai - segretario replica al Ministro : “col Pd è sempre diminuito” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:55:00 GMT)

Ministro Calenda vs Matteo Renzi/ “Abolire il Canone Rai? Presa in giro del Pd ai cittadini verso le Elezioni” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una Presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:40:00 GMT)

"Matteo Renzi vuole abolire il canone Rai" : Matteo Renzi starebbe pensando di abolire il canone Rai. In un articolo pubblicato su Repubblica, Tommaso Ciriaco riferisce infatti un retroscena che vede il segretario del Pd pronto a proporne l'eliminazione: ...

Matteo Renzi contro la fake news che lo prende in giro sui sacchetti bio : La polemica sui sacchetti riciclabili a pagamento per l'ortofrutta, obbligatori per legge dal primo gennaio, si è fatta sentire soprattutto sui social network. E ha preso di mira anche il segretario del Pd Matteo Renzi. L'ex premier su Instagram ha replicato agli attacchi, pubblicando la foto di un meme che ipotizza una presunta parentela con la patron dell'azienda leader di sacchetti biodegradabili Catia Bastioli, "Bernarda Renzi", come ...