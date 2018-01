: RT @PDCava: Ricordate il cavallo di battaglia sbandierato da #Maroni! e la #LegaNord?!????? Il 75% delle tasse rimanevano in Lombardia!?!? Or… - ADM_assdemxmi : RT @PDCava: Ricordate il cavallo di battaglia sbandierato da #Maroni! e la #LegaNord?!????? Il 75% delle tasse rimanevano in Lombardia!?!? Or… - LombardiaBT : Maroni, ora per me inizia una vita nuova - sherlock5stelle : Maroni, ora per me inizia una vita nuova: Tanti messaggi per ringraziarmi, sono felice e lusingato… -

Il governatore della Lombardia, su Facebook, torna sulla scelta di non ricandidarsi alla guida della Regione. "Continuo a ricevere centinaia di messaggi di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto alla guida della Regione Lombardia. Sono felice e lusingato, mando a tutti un abbraccio commosso. Ora per meuna", scrive.(Di martedì 9 gennaio 2018)