Maroni | Ora per me una nuova vita

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il giorno dopo l'ufficializzazione del ritiro dalla corsa per la Regione Lombardia, Robertotorna a farsi sentire: "Continuo a ricevere centinaia di messaggi di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto alla guida della Regione Lombardia - scrive su Twitter e Facebook -. Sono felice e lusingato, mando a tutti un abbraccio commosso. Ora per me inizia una".Ieri i conferenza stampaaveva confermato le voci circolate il giorno prima sul suo passo indietro: "Confermo che non mi ricandiderò alla guida della Regione Lombardia. È una decisione che ho preso in piena autonomia, sulla base di motivazioni personali, che ho condiviso con il segretario Salvini e Silvio Berlusconi tempo fa e abbiamo convenuto di non dirlo fino a ieri. Non c'entrano la salute e altre questioni. È una decisione mia, per cui chiedo a tutti il ...