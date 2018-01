Maroni : Ora per me una nuova vita : Il giorno dopo l'ufficializzazione del ritiro dalla corsa per la Regione Lombardia, Roberto Maroni torna a farsi sentire: "Continuo a ricevere centinaia di messaggi di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto alla guida della Regione Lombardia - scrive su Twitter e Facebook -. Sono felice e lusingato, mando a tutti un abbraccio commosso. Ora per me inizia una vita nuova".Ieri i conferenza stampa Maroni aveva ...

Matteo Salvini contro Maroni : 'Se non corri ora - neppure dopo' : La candidatura di Attilio Fontana alla Regione Lombardia placa, ma non seppellisce i malumori interni alla Lega . La rinuncia a sorpresa del governatore uscente Roberto Maroni , infatti, non è stata ...

Elezioni Lombardia - il centrodestra cerca ancora la quadra. Romani (Fi) : "Dopo Maroni c'è Gelmini" : La Lega vuole Fontana. Forza Italia frena anche se non vuole lo scontro. La partita non è ancora chiusa

Maroni conferma : rinuncio Elezioni - ora tocca a Fontana La diretta da Regione Lombardia : Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandidera' "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Il Governatore ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle Elezioni del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Maroni rinuncia - e ora? Berlusconi più forte nella «sfida» con Salvini : Il meno sorpreso della decisione del governatore lombardo è stato il leader di Forza Italia. L’irritazione del capo leghista

Tajani : Maroni in Lombardia - nel Lazio candidato ancora da decidere : Chi vorrebbe come prossimo ministro dell'Economia in Italia? 'Mi piacerebbe che Mario Draghi - ha risposto Tajani - una volta concluso il suo incarico al vertice della Bce, possa svolgere un ruolo ...

Maroni : in campagna elettorale nostro motto sarà : 'Fatto' : Milano, 20 dic. (askanews) 'Domani di fatto con la legge elettorale si chiude la legislatura,il 28 dicembre ci sarà l'ultima Giunta. E da gennaio inizia la campagna elettorale. Il nostro motto non è '...

Milano : Maroni - bene Delpini - pronti a collaborare a 'buon vicinato' : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - "Uno dei migliori discorsi alla città degli ultimi anni. L'elogio del buon vicinato mi ha molto colpito. Ho detto all'arcivescovo che noi come istituzione siamo a disposizione. Se vuole prendere un'iniziativa, come ha annunciato, per affermare questo nuovo metodo molto i

Autonomia Lombardia - Maroni ha mandato del consiglio regionale a larga maggioranza. Contrario solo Mdp : Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato a larghissima maggioranza la risoluzione che dà mandato al presidente Roberto Maroni di trattare con il Governo maggiori competenze e relative risorse, dopo il referendum consultivo per l’Autonomia del 22 ottobre. A favore hanno votato i gruppi di centrodestra (Lega, FI, Ap, Lista Maroni, Fdi, Pensionati), di centrosinistra (Pd, Patto Civico) e M5s. Contro, il gruppo Misto (dove siede Mdp). ...

Elezioni Sicilia - Maroni : “Berlusconi è immortale - dà ancora lui le carte ma le politiche sono un’altra cosa” : “Aver vinto in Sicilia è un buon punto di partenza: sappiamo che la legge elettorale approvata non permette di ottenere una maggioranza netta, ma partire da qui è una situazione davvero interessante. Berlusconi è immortale, è ancora lui che dà le carte, spero si impegni anche con la Merkel per farci ottenere la sede di Ema. Mi auguro che Musumeci prosegua il disegno sull’autonomia delle regioni che abbiamo iniziato con i referendum ...