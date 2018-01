Mario Balotelli coccole con il piccolo Lion

Mario BALOTELLI/ Foto con il secondo figlio Lion : eccolo in versione papà : MARIO BALOTELLI: SuperMARIO sa essere anche un Super-papà. eccolo immortalato da Chi con il secondogenito Lion, figlio della sua nuova compagna, Clelia.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 15:50:00 GMT)

Balotelli scrive a Matuidi dopo gli insulti razzisti ricevuti a Cagliari : il messaggio di ‘SuperMario’ : Spiacevole epidosio accaduto durante Cagliari-Juve, Blaise Matuidi è stato preso di mira da alcuni pseudo-tifosi sardi che hanno cominciato a rivolgergli insulti razzisti. Nella giornata di oggi il centrocampista francese ha ricevuto il messaggio di scuse del Cagliari ma non solo. Anche Balotelli ha voluto scrivere all’ex Psg per dimostrargli la sua vicinanza, essendosi trovato anche lui in situazioni simili. Ecco il messaggio di ...

Nizza - giorni di vacanza in più per l’attaccante Balotelli ma SuperMario è già al lavoro : Dopo le vacanze di Natale ripresa degli allenamenti per il Nizza. Al lavoro in 19, tra gli assenti i brasiliani Dante e Marlon, ma anche Mario Balotelli. L’attaccante italiano, cosi’ come i due difensori, secondo il sito de “L’Equipe” ha ottenuto qualche giorno di vacanza in piu’, anche se gia’ sta lavorando in Italia con un preparatore atletico. Super-Mario, fin qui protagonista di un’ottima ...

Calcio - l’Italia ha ancora bisogno del (nuovo) Mario Balotelli : “Senza l’Europa, trattenere Balotelli sarà difficile. In campo è eccezionale, sta cambiando il suo stile di gioco e sta crescendo. Non so però se resterà con noi il prossimo anno, dipenderà dai risultati. Il suo ingaggio è di un certo livello e senza competizioni europee non possiamo permettercelo anche se faremo di tutto per farlo restare”. Sono queste le dichiarazioni del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere, intervistato ...

Mario Balotelli in forma Nazionale - video del suo gol al Bordeaux : NIZZA (FRANCIA) La stagione in corso potrebbe essere quella della consacrazione per Mario Balotelli. Niente più 'Balotellate' e un rendimento di altissimo livello. L'ex attaccante del Milan ha segnato ...

Gol Balotelli - sempre e solo SuperMario : l’attaccante decisivo più che mai [VIDEO] : Gol Balotelli – Si è giocata gran parte della giornata di Ligue 1, importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua il momento fantastico di Mario Balotelli, l’attaccante ancora in rete nel successo di misura del Nizza contro il Bordeaux. Il gol del successo al 36′ Balotelli è bravo a farsi trovare pronto in area di rigore. Quarta vittoria consecutiva per il Nizza, la zona Champions League rimane comunque ...

Dieci anni fa l'esordio di Balotelli - viaggio nella carriera di super Mario : Sarebbe praticamente impossibile descrivere Mario Balotelli con una sola parola. Il compito non si semplifica pur avendo a disposizione pagine e pagine per raccontare la sua storia. Dall'Inter al ...

Mario Balotelli verso l'addio al Nizza : Ad anticiparlo è stato il presidente del Nizza , Jean-Pierre Rivere, intervistato da 'RMC Sport': "Senza l'Europa, trattenere Balotelli sarà difficile. In campo è eccezionale, sta cambiando il suo ...