Maria De Filippi | tutti i segreti | i retroscena e gli ospiti di C’è Posta per Te

Stefano De Martino pronto per l'Isola dei Famosi - cambia agente e fa infuriare Maria De Filippi : MILANO - Stefano De Martino sta partendo per l' Isola dei Famosi nel ruolo di inviato, salutando 'Amici' di Maria De Filippi. Stiamo arrivando!!! @alessiamarcuzzi @cristianafarina @isoladeiFamosi @...

Maria De Filippi - Uomini e donne : il dramma di Valentina Dallari - ex tronista. 'Momento molto delicato' : Era una delle star di Uomini e donne , una delle troniste di Maria De Filippi più ammirate, anche sui social. Oggi Valentina Dallari vive, per sua stessa ammissione, un 'periodo purtroppo molto ...

Maria De Filippi - Barbara D'Urso e Donna Francisca : ecco cos'hanno in comune Video : cos'hanno in comune le conduttrici #Maria De Filippi e #Barbara D'Urso con l'attrice iberica Maria Bouzas, alias Francisca Montenegro? A quanto pare, secondo il noto settimanale di gossip Nuovo Tv, le tre donne sono le regine degli ascolti di Canale 5 e hanno delle personalita' molto forti. Nei paragrafi sottostanti troverete alcuni particolari sulle star Mediaset e tanto altro ancora. Le tre donne sono le regine degli ascolti di Canale ...

Uomini e Donne - dall’otto gennaio ritorna il programma di Maria De Filippi : Il noto talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ritorna lunedì 8 gennaio alle 14.45 su Canale 5 con tante sorprese.

Maria De Filippi furiosa con Mario Serpa? L'opinionista perde il suo posto a Uomini e Donne? Ecco cosa è successo : Maria De Filippi furiosa con Mario Serpa? L'opinionista perde il suo posto a Uomini e Donne? Ecco cosa è successo Maria De Filippi a Uomini e Donne è furiosa con un opinionista del programma ...

Clamorose accuse contro Maria De Filippi : cosa accade realmente dietro le quinte Video : #Maria De Filippi è sicuramente uno tra i personaggi più amati e più ti della televisione Mediaset in Italia. Le sue trasmissioni riescono sempre a coinvolgere un numero elevatissimo di consensi e telespettatori, ma come è normale che sia, c'è anche chi critica e accusa pesantemente i contenuti che molto spesso manda in onda. Uno tra i programmi maggiormente discussi è, certamente, quello pomeridiano, in onda dal lunedì al venerdì alle ore ...

Higuain ospite di Maria De Filippi a 'C'è posta per te' : TORINO - C'è posta per... Gonzalo Higuain . L'attaccante della Juventus è l'ospite speciale della prima puntata della nuova stagione di 'C'è posta per te', che andrà in onda sabato 13 gennaio in prima ...

Uomini e Donne anticipazioni : accuse choc a Maria De Filippi. Cosa sta succedendo : Le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 gennaio, ma intanto alcuni episodi sono già stati registrati e dalle anticipazioni sul trono classico e sul trono ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi furiosa con un opinionista : posto a rischio : Uomini e Donne, Maria De Filippi è arrabbiata con un opinionista Maria De Filippi arrabbiata con un opinionista di Uomini e Donne. A farlo sapere è il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero in edicola, parla di una conduttrice parecchio delusa dietro le quinte del fortunato programma di Mediaset. Chi è l’opinionista in questione? Tina Cipollari, Gianni […] L'articolo Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Sara e Nilufar : cambia tutto! Maria De Filippi nota che... (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Nilufar Addati: svolta in studio! Maria De Filippi nota un dettaglio importante nell'ultima registrazione.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 05:05:00 GMT)