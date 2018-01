Maltempo Valle d’Aosta | blackout e scuole chiuse in diverse località ELENCO

Maltempo - Valle d’Aosta : cala il pericolo valanghe : In Valle d’Aosta il pericolo valanghe e’ “in graduale diminuzione su tutto il territorio regionale grazie al naturale scaricamento dei versanti, alla cessazione delle nevicate e al consolidamento del manto aiutato dall’abbassamento delle temperature”. E’ quanto si legge nel bollettino emesso dall’ufficio valanghe dell’amministrazione regionale. Il grado di pericolo e’ pari a ...

Maltempo Valle d’Aosta : 882 utenze senza energia elettrica : Le utenze senza energia elettrica in Valle d’Aosta a causa del Maltempo sono 882: la situazione più critica in Valsavarenche, con 554 utenze scollegate. “Ieri sera e’ andata via la corrente e non funzionano i telefoni, ne’ i fissi ne’ i cellulari. Dal paese sono in contatto con la protezione civile attraverso le radio“, spiega il vicesindaco Luca Solferino. A Gressoney sono 64 le utenze senza energia ...

Maltempo - situazione drammatica tra Piemonte e Valle d’Aosta : 3 metri di neve a Sestriere e Cervinia - 450mm di pioggia a valle [FOTO] : 1/11 Cervinia ...

Maltempo e neve in Valle d’Aosta : rischio valanghe - diverse località isolate : diverse località rimangono isolate per il pericolo valanghe in Valle d’Aosta: nella regione continua a nevicare e l’allerta slavine è salita fino al livello massimo (grado 5 su una scala di 5): le aree maggiormente colpite sono le valli del Gran Paradiso (Cogne, Rhemes e Valsavarenche), Valgrisenche, Cervinia, la Valle d’Ayas e Gressoney. Chiuso per una colata di fango un tratto della SS26 ad Avise. Nelle località del fondo ...

Maltempo - rischio valanghe in Valle d’Aosta : chiusa strada per Cervinia : Strade chiuse in Valle d’Aosta per il rischio valanghe: la regionale 46 per Cervinia è chiusa da Singlin per il rischio slavine. chiusa anche La regionale n. 47 di Cogne. chiusa da Gaby la regionale di Gressoney per valanga tra saint Jean e la Trinité. La regionale n. 24 della Val di Rhêmes, rimane chiusa al traffico da Proussa di Rhêmes-Saint-Georges, a seguito della caduta sulla carreggiata di una slavina poco prima di Artalle, nel ...

Maltempo in Valle dAosta - allarme valanghe : isolate Cogne e Cervinia : La massa di neve che ha coperto la strada regionale per Cogne è alta 7-8 metri ed ha una lunghezza di 15 metri. "Contiamo di creare un varco per consentire il deflusso di coloro che devono scendere a ...

Maltempo in Valle dAosta - valanga sulla strada : anche Cogne isolata : valanga sulla strada regionale di Cogne , poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta . La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località ...

Maltempo - incubo Rigopiano tra Piemonte e Valle d’Aosta : oltre 10.000 persone isolate a Cogne e Cervinia - evacuazioni a Champoluc [FOTO LIVE] : 1/16 Cogne ...

Maltempo - valanga in Valle d’Aosta : anche Cogne è isolata : Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d’Aosta. La massa di neve è scesa all’altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località turistica valdostana è attualmente isolata. Sono in corso le operazioni, anche con l’ausilio dei vigili del fuoco, per rimuovere la valanga dalla sede stradale. L'articolo Maltempo, valanga in Valle ...

Maltempo Valle d’Aosta : valanga sulla strada - anche Cogne è isolata : Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d’Aosta. La massa di neve è scesa all’altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località turistica valdostana è attualmente isolata. Sono in corso le operazioni, anche con l’ausilio dei vigili del fuoco, per rimuovere la valanga dalla sede stradale. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: ...

Maltempo Valle d’Aosta : pericolo valanghe - 100 evacuati a Champoluc : In corso l’evacuazione di un centinaio di persone a Champoluc, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta) a causa del pericolo valanghe: si tratta di una settantina di turisti ospiti dell’albergo Relais du glacier, e circa 30 residenti. “Stiamo evacuando la zona sotto la montagna di Facciabella, nella parte vecchia del paese. Dopo procederemo con la chiusura della strada, nel tratto da Champlan a Champoluc,” spiega il ...

Maltempo Valle d’Aosta : strade chiuse e disagi : La Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta rende noto che, a causa della nuova ondata di Maltempo che interessa il territorio regionale, sono chiuse le seguenti strade: Valsavarenche – SR 23 Chiusa dalle 18.30 del 7 gennaio dalla frazione Eaux-Rousses alla frazione Pont per pericolo valanghe con ordinanza. Rhêmes-Saint-Georges – SR 24 Chiusa l’8 gennaio dalla frazione Proussaz per pericolo valanghe con ordinanza n ...

Maltempo Valle d’Aosta : “Il sistema regionale ha reagito bene” : “Il sistema regionale ha reagito con efficacia a fronte di una criticita’ particolarmente intensa, ringrazio tutto il sistema di protezione civile regionale, le forze dell’ordine e quanti hanno lavorato per contenere al massimo i disagi per la popolazione e i turisti presenti nella nostra Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Laurent Vie’rin, che oggi ha coordinato la riunione del Comitato di Protezione ...

Maltempo in Valle d’Aosta - Anas : “Riaperta la statale 26” : Anas comunica che, a seguito del sopralluogo e delle verifiche tecniche effettuate dalla Regione Valle D’Aosta, è stata riaperta regolarmente al traffico, alle ore 16:00 di oggi, la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” nel tratto compreso tra i km 133,900 e 143,000 in località Prè-Saint Didier in provincia di Aosta. Il tratto era stato chiuso nella prima serata di ieri a causa di un rischio caduta massi da ...