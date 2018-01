Maltempo Torino | riaperta la strada provinciale del Sestriere

Maltempo - allagamenti in Corso Regina Margherita a Torino - : Dopo le forti piogge, si è verificata la rottura di una tubazione sotterranea che ha causato una vera e propria voragine in una strada del capoluogo piemontese. L'incidente è avvenuto nella notte di ...

Maltempo Piemonte : pioggia a Torino - voragine in corso Regina Margherita : L’ondata di Maltempo in Piemonte interessa anche Torino, dove continua a piovere per il secondo giorno consecutivo: nella notte una voragine si è aperta in centro città, in corso Regina Margherita. Sul posto e al lavoro i tecnici della Smat e del Comune per risolvere la criticità. Disagi alla viabilità: chiusa la carreggiata centrale di Regina Margherita dal Rondo’ Forca a via della Consolata. L'articolo Maltempo Piemonte: pioggia a ...

Maltempo Torino : in centro città temporale fuori stagione : temporale fuori stagione in centro a Torino. La pioggia, prima debole, ha assunto di colpo le caratteristiche di un temporale estivo. La temperatura, 10 gradi, risulta molto superiore alla media di inizio gennaio, come sta avvenendo anche in molte altre parti d’Italia, con il Sud che ha visto un anticipo di primavera. Forti rovesci sono previsti per tutta la notte soprattutto nel sud del Piemonte, in particolare nelle zone appenniniche al ...

Maltempo a Torino. Sospesa ordinanza misure antismog : Palazzo di Città in una nota informa della sospensione delle misure eccezionali antismog. “In considerazione delle condizioni di Maltempo che stanno coinvolgendo il territorio e del conseguente comunicato di allerta diffuso da ARPA Piemonte con la previsione di intense e…Continua a leggere →

Maltempo Torino : domani e dopodomani sospese le misure antismog : A seguito del Maltempo in atto e del conseguente comunicato di allerta diffuso da Arpa Piemonte con la previsione di intense e persistenti precipitazioni fino a martedì mattina (con valutazione di codice “giallo” per rischio idrogeologico e idraulico), a Torino è stata sospesa l’ordinanza sulle misure emergenziali legate allo smog per le giornate di domani e dopodomani. Rimangono in vigore le sole limitazioni permanenti per i mezzi a benzina, ...

Maltempo - situazione critica al confine Italia-Francia tra la provincia di Torino e il dipartimento della Savoia : nubifragi ad alta quota - fiumi in piena : 1/4 ...

Maltempo - disagi nell’aeroporto di Torino : scalo ‘sempre operativo’ : “Lo scalo di Caselle e’ stato sempre operativo. Dal 2009 non ha mai chiuso e negli ultimi sei mesi c’e’ stato un solo volo dirottato verso un altro aeroporto, mentre molto sono stati i voli arrivati a Torino per problemi in altri scali, ad esempio Cuneo e Genova”. Lo ha precisato Roberto Barbieri, amministratore delegato della Sagat, la societa’ che gestisce lo scalo di Torino, in un incontro con i ...

Maltempo - ritardi nell’aeroporto di Torino : Sagat convoca una conferenza : Sagat, la societa’ che gestisce l’aeroporto di Torino, ha convocato una conferenza stampa, alle 18.30 presso il Circolo dei Lettori di via Bogino, in seguito alle polemiche per i disagi di questi mattina causati dal ritardato avvio delle operazione di de-icing. Alla conferenza stampa interverranno Roberto Barbieri, amministratore delegato di Sagat Spa, Lorenzo Gusman, direttore tecnico dell’Aeroporto di Torino e Riccardo ...

Maltempo - ritardi all'aeroporto di Torino : Torino, 12 DIC - ritardi fino a 2 ore questa mattina all'aeroporto di Torino a causa del ghiaccio. "Una vergogna in una città olimpica. Chi dirige questo aeroporto andrebbe licenziato", afferma il ...

Maltempo : ghiaccio sulla linea ferroviaria - disagi sulla Torino-Milano : disagi alla circolazione ferroviaria a causa del ghiaccio: a Chivasso i treni in partenza per Milano, Torino, Novara e Aosta e hanno registrato ritardi tra i 10 e i 70 minuti. L'articolo Maltempo: ghiaccio sulla linea ferroviaria, disagi sulla Torino-Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : riaperta la A6 Torino-Savona : E’ stata riaperta questa mattina l’autostrada A6 Torino-Savona, chiusa dal tardo pomeriggio di ieri a causa della formazione di ghiaccio sulla carreggiata. L'articolo Maltempo: riaperta la A6 Torino-Savona sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e gelicidio a Torino : forti disagi in aeroporto : In Piemonte, dopo la neve, ora preoccupa il gelicidio: importanti i disagi alla viabilità, il ghiaccio sta ora causando forti ritardi a Torino all’aeroporto di Caselle per la presenza – spiega sui social il senatore Pd Stefano Esposito – di un solo mezzo per sghiacciare le ali. “Questa mattina il ritardo medio dei voli e’ di 2 ore. Una vergogna in una citta’ olimpica“. L'articolo Maltempo e gelicidio a ...

Maltempo - pioggia gelata : A6 chiusa da Torino a Savona : Autostrada A6 chiusa anche da Carmagnola (Torino) a Savona, da questa sera, a causa della pioggia gelata che sta causando disagi alla viabilita’ in diverse zone del Piemonte. Lo ha deciso la societa’ che gestisce l’autostrada, che questa mattina aveva gia’ chiuso il tratto tra Mondovi’ e Savona. In direzione opposta il tratto chiuso e’ quello tra Mondovi’ e Torino. L'articolo Maltempo, pioggia gelata: A6 ...

Maltempo : nevica su Torino - chiusa autostrada per Savona. Tromba d’aria a Genova - scuole chiuse in Toscana : Dopo il treno bloccato ieri nella neve, oggi diverse linee ferroviarie sono state chiuse in Liguria e in Piemonte. In Umbria c’è l’allarme vento. Traghetti fermi in Sicilia