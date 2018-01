Maltempo | Sestriere non è più isolata

Maltempo Piemonte : riapre la Sp23 - Sestriere non è più isolata : La Città metropolitana di Torino rene noto che il Comune di Sestriere torna raggiungibile dalla valle di Susa dopo una notte di isolamento: riapre infatti la Sp23 tra il colle e Cesana Torinese, chiusa per consentire alle forze dell’ordine di rimuovere alcuni alberi caduti per la neve. Oltre 2 metri di neve sono caduti dell’area nelle ultime 48 ore: le precipitazioni nevose si stanno ore attenuando sopra i 1.300 metri. L'articolo ...

Maltempo Piemonte : 2 metri di neve al Sestriere - inagibile il condominio travolto da valanga [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo Piemonte : inagibile il condominio travolto da valanga a Sestriere [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo - bufere di neve sulle Alpi : notte di paura a Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : Una slavina si e’ abbattuto contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e’ il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia’ precedentemente chiusa al traffico proprio per ...

Maltempo - rischio valanghe : chiusa la strada Pragelato-Sestriere : Anche la strada provinciale 23 del Sestriere chiude per il pericolo di slavine. Su segnalazione e richiesta del comandante dei carabinieri di Sestriere, in accordo con i Comuni di Sestriere e Pragelato, – informa la Citta’ Metropolitana – la strada non sara’ percorribile dalle 20 di questa sera alle 7 di domani mattina dalla rotatoria per la Val Troncea, in localita’ Traverses a poco prima dell’abitato di ...

Maltempo - rischio valanghe : chiusa la strada Pragelato-Sestriere : Anche la strada provinciale 23 del Sestriere chiude per il pericolo di slavine. Su segnalazione e richiesta del comandante dei carabinieri di Sestriere, in accordo con i Comuni di Sestriere e Pragelato, – informa la Citta’ Metropolitana – la strada non sara’ percorribile dalle 20 di questa sera alle 7 di domani mattina dalla rotatoria per la Val Troncea, in localita’ Traverses a poco prima dell’abitato di ...