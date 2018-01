Maltempo Piemonte | riapre la Sp23 | Sestriere non è più isolata

Maltempo Piemonte : pioggia e vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Piemonte : valanga a Macugnaga - sfiorati cinque tecnici Enel : Una valanga si è staccata a Macugnaga, nei pressi della vecchia chiesa, nel tardo pomeriggio di ieri: in quel momento 5 tecnici dell’Enel stavano installando dei conduttori, e sono stati sfiorati. Due tecnici si sono salvati attaccandosi al traliccio mentre gli altri tre sono riusciti ad allontanarsi in tempo. Sulle Alpi ossolane il pericolo valanghe è massimo a causa delle abbondanti nevicate. L'articolo Maltempo Piemonte: valanga a ...

Maltempo Piemonte : abbondanti nevicate - situazione critica nelle alte Valli : “Le forti piogge delle ultime 36 ore non stanno per ora causando danni gravi nei fondovalle Piemontesi. Continuiamo a monitorare la situazione grazie a un costante contatto con i 553 sindaci dei Comuni montani del Piemonte. nelle Valli di Lanzo e in Val Chisone si sono registrate alcune frane, di dimensione contenuta. In diversi comuni delle Valli torinesi le scuole restano oggi chiuse per evitare spostamenti lungo le tratte provinciali. ...

Maltempo Piemonte : pioggia a Torino - voragine in corso Regina Margherita : L’ondata di Maltempo in Piemonte interessa anche Torino, dove continua a piovere per il secondo giorno consecutivo: nella notte una voragine si è aperta in centro città, in corso Regina Margherita. Sul posto e al lavoro i tecnici della Smat e del Comune per risolvere la criticità. Disagi alla viabilità: chiusa la carreggiata centrale di Regina Margherita dal Rondo’ Forca a via della Consolata. L'articolo Maltempo Piemonte: pioggia a ...

Maltempo Piemonte : 2 metri di neve al Sestriere - inagibile il condominio travolto da valanga [GALLERY] : 1/5 ...

Allerta valanghe in Piemonte/ Maltempo e previsioni meteo : pericolo sale a grado 5 - massimo livello : Allerta meteo Liguria e allarme valanghe in Piemonte e Valle d'Aosta: c'è il rischio di forti temporali mentre la situazione dovrebbe essere più tranquilla a Levante. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 20:01:00 GMT)

Maltempo Piemonte : Sulle Alpi 2-3 metri di neve - sarà un Gennaio anomalo : Dopo il 2017 da record per la penuria di piogge, il nuovo anno in Piemonte e’ iniziato con un’altra ‘anomalia’, precipitazioni come d’autunno e neve fino a 2-3 metri in una sola perturbazione, nell’arco di 24-48 ore. Lo sottolinea Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) nelle previsioni meteo settimanali per la regione. Tra oggi e domani un’altra e’ prevista un’altra ...

Maltempo - allerta valanghe in Piemonte : massimo pericolo - grado 5 della scala europea : Il pericolo di valanghe in Piemonte sala al livello massimo, il grado 5 della scala europea. L’apice del rischio, per la neve molto abbondante e di tipo umido – si avvisa l’ultimo bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – e’ previsto tra la prossima notte e la mattinata di domani. “Sono attese valanghe spontanee di grandi dimensioni dai siti che non si sono ancora ...

Maltempo - incubo Rigopiano tra Piemonte e Valle d’Aosta : oltre 10.000 persone isolate a Cogne e Cervinia - evacuazioni a Champoluc [FOTO LIVE] : 1/16 Cogne ...

Maltempo - allarme valanghe : isolate Cogne e Cervinia. Massimo pericolo in Piemonte : Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è ...

Maltempo Piemonte : piogge diffuse e abbondanti nevicate in montagna - pericolo valanghe [DATI] : La persistente perturbazione che sta interessando il Nord Italia ha determinato precipitazioni diffuse su tutto il settore nordoccidentale del Piemonte: lo spiega in una nota Arpa Piemonte. Nelle ultime 24 h sono stati registrati nuovi apporti di neve in tutti i settori alpini della regione generalmente oltre i 1200-1400m. A 2000m si registrano i valori maggiori sui settori occidentali con 40-80cm su Alpi Graie e Cozie N (punte superiori a 100cm ...

Pioggia e neve - allerta Maltempo Piemonte : (ANSA) - TORINO, 8 GEN - Frane, piogge battenti fino a 238 millimetri in 24 ore, forti nevicate oltre i 1.500 metri e anche più di un metro oltre i 2.500 sulle Alpi. Sul Piemonte resta l'allerta ...