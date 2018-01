Maltempo Piemonte | il sindaco di Cesana | “Ridurre al minimo gli spostamenti”

Maltempo Piemonte - Arpa : picchi di circa 300 mm di pioggia e fino a 2 metri di neve [DATI] : Nelle ore centrali della giornata di oggi è previsto un esaurimento delle precipitazioni su gran parte del Piemonte. Secondo quanto riporta l’Arpa regionale, “le piogge più intense si sono verificate sulla fascia prealpina dalle Alpi Pennine alle Alpi Cozie, con valori più significativi nella zona dell’alto bacino del Sesia e nelle Valli di Lanzo. Nella notte le piogge si sono intensificate anche sulla zona dell’alto ...

Maltempo Piemonte : pericolo valanghe - strade chiuse nel Vercellese : chiuse la provinciale 10 Rimasco-Rima e la strada comunale della Val Vogna, nel territorio di Riva Valdobbia, in provincia di Vercelli, a causa del rischio valanghe. In via precauzionale la Commissione valanghe dell’Unione Montana ha deciso la chiusura della strada che da frazione Ferrate di Rimasco porta verso Carcoforo, che rimane isolato. L'articolo Maltempo Piemonte: pericolo valanghe, strade chiuse nel Vercellese sembra essere il ...

Maltempo - situazione drammatica tra Piemonte e Valle d’Aosta : 3 metri di neve a Sestriere e Cervinia - 450mm di pioggia a valle [FOTO] : 1/11 Cervinia ...

Maltempo Piemonte : frana travolge auto a Cuneo - illesi gli occupanti : L’ondata di Maltempo che sta interessando il Piemonte sta colpendo anche la provincia di Cuneo: le piogge intense hanno provocato allagamenti e smottamenti soprattutto nella zona della della Valle Tanaro e della Valle Po, dove si sono registrati da 80 a 100 mm. Segnalati allagamenti a Faule e Racconigi. Nella notte uno smottamento ha travolto un’auto di servizio di una squadra di tecnici Enel, impegnati per una riparazione della ...

Maltempo Piemonte : forte pericolo valanghe - Macugnaga isolata : Macugnaga, in provincia di Verbania, a quota 1.300 metri, è isolata da alcune ore: il sindaco Stefano Corsi ha deciso di chiudere le strade di accesso al paese per il pericolo di valanghe. “Le forti nevicate di questa notte complicano ulteriormente la situazione, pertanto ho dovuto chiudere tutte le strade sul territorio comunale ma anche le scuole. Sui versanti che sovrastano il paese abbiamo fino a tre metri di neve, che puo’ ...

Maltempo Piemonte : evacuato Villaggio olimpico a Sestriere : Dopo la valanga che questa notte ha invaso 15 appartamenti di un condomino di Sestriere, nella medesima località Piemontese la neve caduta da un cornicione del tetto è entrata in una trentina di stanze nel seminterrato del Villaggio olimpico: l’intero piano con un centinaio di persone è stato evacuato ma non si registrano feriti, salvo un addetto del personale che presta servizio al Villaggio che avrebbe battuto un polpaccio in un armadio ...

Maltempo Piemonte : riapre la Sp23 - Sestriere non è più isolata : La Città metropolitana di Torino rene noto che il Comune di Sestriere torna raggiungibile dalla valle di Susa dopo una notte di isolamento: riapre infatti la Sp23 tra il colle e Cesana Torinese, chiusa per consentire alle forze dell’ordine di rimuovere alcuni alberi caduti per la neve. Oltre 2 metri di neve sono caduti dell’area nelle ultime 48 ore: le precipitazioni nevose si stanno ore attenuando sopra i 1.300 metri. L'articolo ...

Maltempo Piemonte : pioggia e vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Piemonte : valanga a Macugnaga - sfiorati cinque tecnici Enel : Una valanga si è staccata a Macugnaga, nei pressi della vecchia chiesa, nel tardo pomeriggio di ieri: in quel momento 5 tecnici dell’Enel stavano installando dei conduttori, e sono stati sfiorati. Due tecnici si sono salvati attaccandosi al traliccio mentre gli altri tre sono riusciti ad allontanarsi in tempo. Sulle Alpi ossolane il pericolo valanghe è massimo a causa delle abbondanti nevicate. L'articolo Maltempo Piemonte: valanga a ...

Maltempo Piemonte : abbondanti nevicate - situazione critica nelle alte Valli : “Le forti piogge delle ultime 36 ore non stanno per ora causando danni gravi nei fondovalle Piemontesi. Continuiamo a monitorare la situazione grazie a un costante contatto con i 553 sindaci dei Comuni montani del Piemonte. nelle Valli di Lanzo e in Val Chisone si sono registrate alcune frane, di dimensione contenuta. In diversi comuni delle Valli torinesi le scuole restano oggi chiuse per evitare spostamenti lungo le tratte provinciali. ...

Maltempo Piemonte : pioggia a Torino - voragine in corso Regina Margherita : L’ondata di Maltempo in Piemonte interessa anche Torino, dove continua a piovere per il secondo giorno consecutivo: nella notte una voragine si è aperta in centro città, in corso Regina Margherita. Sul posto e al lavoro i tecnici della Smat e del Comune per risolvere la criticità. Disagi alla viabilità: chiusa la carreggiata centrale di Regina Margherita dal Rondo’ Forca a via della Consolata. L'articolo Maltempo Piemonte: pioggia a ...

Maltempo Piemonte : 2 metri di neve al Sestriere - inagibile il condominio travolto da valanga [GALLERY] : 1/5 ...

