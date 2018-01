Maltempo | neve e piogge al Nord Paesi isolati in Val d' Aosta

Maltempo Piemonte - Arpa : picchi di circa 300 mm di pioggia e fino a 2 metri di neve [DATI] : Nelle ore centrali della giornata di oggi è previsto un esaurimento delle precipitazioni su gran parte del Piemonte. Secondo quanto riporta l’Arpa regionale, “le piogge più intense si sono verificate sulla fascia prealpina dalle Alpi Pennine alle Alpi Cozie, con valori più significativi nella zona dell’alto bacino del Sesia e nelle Valli di Lanzo. Nella notte le piogge si sono intensificate anche sulla zona dell’alto ...

Maltempo - situazione drammatica tra Piemonte e Valle d’Aosta : 3 metri di neve a Sestriere e Cervinia - 450mm di pioggia a valle [FOTO] : 1/11 Cervinia ...

Maltempo e neve in Valle d’Aosta : rischio valanghe - diverse località isolate : diverse località rimangono isolate per il pericolo valanghe in Valle d’Aosta: nella regione continua a nevicare e l’allerta slavine è salita fino al livello massimo (grado 5 su una scala di 5): le aree maggiormente colpite sono le valli del Gran Paradiso (Cogne, Rhemes e Valsavarenche), Valgrisenche, Cervinia, la Valle d’Ayas e Gressoney. Chiuso per una colata di fango un tratto della SS26 ad Avise. Nelle località del fondo ...

Maltempo : colpito da infarto a Cervinia isolata - salvato con lo spartineve : Un turista russo di 64 anni è stato colpito nella notte da un infarto a Cervinia, isolata da ieri pomeriggio per il pericolo valanghe: l’uomo, in vacanza nella località valdostana, è stato salvato con l’ausilio di uno spartineve che ha aperto la strada piena di neve e ha consentito il passaggio dell’ambulanza. Il turista si trova ora nell’Unità di terapia coronarica dell’ospedale Parini di Aosta. L'articolo ...

Maltempo Piemonte : 2 metri di neve al Sestriere - inagibile il condominio travolto da valanga [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo - bufere di neve sulle Alpi : notte di paura a Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : Una slavina si e’ abbattuto contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e’ il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia’ precedentemente chiusa al traffico proprio per ...

Maltempo Piemonte : Sulle Alpi 2-3 metri di neve - sarà un Gennaio anomalo : Dopo il 2017 da record per la penuria di piogge, il nuovo anno in Piemonte e’ iniziato con un’altra ‘anomalia’, precipitazioni come d’autunno e neve fino a 2-3 metri in una sola perturbazione, nell’arco di 24-48 ore. Lo sottolinea Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) nelle previsioni meteo settimanali per la regione. Tra oggi e domani un’altra e’ prevista un’altra ...

Meteo - arriva il Maltempo dopo le feste : pioggia e neve - rischio valanghe : Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia, dopo le giornate di tempo sereno che hanno contraddistinto gli ultimi giorni di vacanza. La bassa pressione in arrivo dalle isole Baleari, porterà pioggia e neve...

Pioggia e neve - allerta Maltempo Piemonte : (ANSA) - TORINO, 8 GEN - Frane, piogge battenti fino a 238 millimetri in 24 ore, forti nevicate oltre i 1.500 metri e anche più di un metro oltre i 2.500 sulle Alpi. Sul Piemonte resta l'allerta ...

Maltempo Piemonte : neve in quota e pioggia in pianura - frane e strade chiuse : A causa della nevicata in corso in quota sull’arco alpino cuneese, l’Anas ha disposto la chiusura della SS21 del Colle della Maddalena, valico internazionale con la Francia, tra Pietraporzio e il confine, in valle Stura. Nevica sopra i 1.200 metri anche lungo la SS20 del Colle di Tenda, dove però la viabilità è regolare e il tunnel con la Francia aperto al transito. In pianura piove dalla scorsa notte. La corsia sud della superstrada ...

Maltempo : in arrivo neve - piogge e vento su Piemonte - Veneto e Liguria - : Una nuova ondata di precipitazioni è prevista su ampie zone del Nord Italia. La Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni avverse e un'allerta arancione per alcune zone delle tre Regioni a ...

Maltempo - tempeste e neve : cosa sta succedendo - da New York a Cervinia. In Australia caldo record - a Madrid auto bloccate dalla neve : Passeggeri bloccati per ore al Jfk, centinaia di voli cancellati o dirottati, ma anche valanghe e strade bloccate tra il Piemonte e il Veneto: l’allerta Maltempo quest’anno sta mettendo a dura prova i sistemi di trasporto e il turismo

Maltempo : “La neve è una manna dal cielo dopo l’anno più secco dal 1800” : La caduta della neve è manna per ripristinare le riserve idriche nelle montagne dopo un 2017 in cui è caduta quasi 1/3 di acqua in meno (-30%) della media che ha provocato la piu’ grave siccita’ da 217 anni con drammatici effetti sull’agricoltura ma anche rischi per gli usi civili ed industriali. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo con nevicate record al nord. L’importanza ...