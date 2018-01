Maltempo in Lombardia | treni cancellati e pendolari a terra nel cremonese

Maltempo : previsto forte vento in Lombardia : Dalla mezzanotte sono previsti forti venti in Lombardia in particolare nelle zone di pianura, Milano inclusa, e dell’Appennino per una perturbazione in arrivo dalla Spagna, con possibili picchi fino a 55 chilometri all’ora. L’assessore alla Sicurezza della Regione, Simona Bordonali, ha spiegato che dalla mattina di domani sono attesi venti fra i 20 e i 30 km orari in provincia di Brescia e Mantova, mentre nel tardo pomeriggio ...

Maltempo : Lombardia - ordinaria criticità per rischio neve : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle 6 di domani, 3 gennaio, e fino a ulteriore aggiorna

Maltempo - rischio valanghe in Veneto e allerta neve in Lombardia - : Dopo le nevicate dei giorni scorsi , l'allarme valanghe è di grado 3 su 5 su gran parte del settore alpino. La Regione veneta: "Pericolo marcato". La Protezione civile lombarda: codice giallo per ...

Maltempo - allerta neve in Lombardia Rischio valanghe in Veneto : Scatta alle 21 di venerdì sera, ed è attivo fino alle 12 di sabato, l’allerta neve emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia. Nevicate sono attese anche a quote basse, fino ai 300-500 metri, tra il sud delle Marche e l’Abruzzo

Maltempo Lombardia : neve abbondante in quota - rischio valanghe : A causa dell’abbondante nevicata delle ultime 24-48 ore in Lombardia, si segnala rischio valanghe in quota in Valtellina, in Valchiavenna e in generale su tutte le Alpi lombarde. In riferimento alle alpi Orobie e Retiche sono stati diffusi avvisi relativi allo sci fuoripista, assolutamente vietato. Chiusi per neve molti valichi alpini. L'articolo Maltempo Lombardia: neve abbondante in quota, rischio valanghe sembra essere il primo su Meteo ...

Meteo : Maltempo fino a giovedì in Lombardia : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - maltempo con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari fino a giovedì in Lombardia. Secondo le previsioni di Arpa regionale la giornata di oggi si presenta ovunque coperta con precipitazioni moderate su Alpi e Prealpi, in particolare quelle centro-orientali e

Smog - Arpa Lombardia : col Maltempo livelli di PM10 in calo ma aumenta il rischio valanghe : Salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 ug/m3), Pavia, Lodi e Cremona: lo rileva Arpa Lombardia. Il Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia prevede per oggi e domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a ...

Maltempo : avviso codice giallo per deboli nevicate in Lombardia : Milano, 17 dic. (askanews) La Sala operativa della Protezione civile della Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simone Bordonali, ha ...

Maltempo Lombardia : “Rischio valanghe - frane e ghiaccio” : Rischio valanghe in montagna e frane nella Bergamasca, allerta ghiaccio sulle strade mentre il livello del fiume Po sale di oltre un metro in appena 24 ore. E’ quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sull’ondata di Maltempo che sta investendo la Lombardia. In montagna la neve fresca rappresenta il problema principale con il rischio valanghe che rimane forte, mentre a Riva di Solto nella Bergamasca una frana caduta nella notte ...

Maltempo - Coldiretti : in Lombardia allerta valanghe - frane e ghiaccio : Ecco quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sull’ondata di Maltempo che sta investendo la Lombardia: sussiste rischio valanghe in montagna e frane nella Bergamasca, allerta ghiaccio sulle strade mentre il livello del fiume Po sale di oltre un metro in appena 24 ore. “In montagna – spiega la Coldiretti – la neve fresca rappresenta il problema principale con il rischio valanghe che rimane forte, mentre a Riva di Solto ...

Maltempo : in Lombardia ordinaria criticità per rischio neve : Milano, 11 dic. (AdnKronos) - "ordinaria criticità per rischio neve" in Lombardia, secondo le indicazioni della sala operativa della Protezione civile della Regione. Le precipitazioni nevose saranno per lo più in Valchiavenna, Media e bassa Valtellina, Alta Valtellina e Valcamonica. La nota della pr

Maltempo Lombardia : disagi per il ghiaccio - attesa pioggia : Un’allerta è stata diramata ieri dalla Protezione Civile: è attesa pioggia in Lombardia. Il Comune di Milano ha attivato la Coc, la nuova sala operativa interforze situata in via Drago, mentre il 118 segnala alcune cadute per la neve ghiacciata. La neve ha abbattuto i livelli di smog. L'articolo Maltempo Lombardia: disagi per il ghiaccio, attesa pioggia sembra essere il primo su Meteo Web.