Maltempo | frana di Lavagna | “L’obiettivo è riaprire la corsia Aurelia entro 10 giorni”

Maltempo - frana a Ventimiglia : Aurelia bloccata - l’Anas sul posto : La strada statale Aurelia è bloccata a Ventimiglia, nell’imperiese, per uno smottamento che ha provocato la caduta di pietre e materiale terroso dalla collina soprastante sulla carreggiata sottostante. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 16.30 tra via Gallardi e corso Francia, all’altezza del chilometro 689,700.Sul posto vigili del fuoco e tecnici di Anas. Il tratto di strada rimarrà chiuso fino a domani per pericolo di ...

Maltempo : statale del Brennero chiusa in Austria per frana : La statale del Brennero e’ chiusa sul versante Austriaco, nei pressi di Schoenberg, per la caduta di alcuni grossi sassi dopo le intense precipitazioni delle scorse ore. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza, la strada dovrebbe essere riaperta domani mattina. Nel frattempo il traffico viene deviato per l’autostrada. Lo scorso novembre la statale era rimasta chiusa per alcune settimane a Muehlbach per una frana di enormi ...

Maltempo Piemonte : frana travolge auto a Cuneo - illesi gli occupanti : L’ondata di Maltempo che sta interessando il Piemonte sta colpendo anche la provincia di Cuneo: le piogge intense hanno provocato allagamenti e smottamenti soprattutto nella zona della della Valle Tanaro e della Valle Po, dove si sono registrati da 80 a 100 mm. Segnalati allagamenti a Faule e Racconigi. Nella notte uno smottamento ha travolto un’auto di servizio di una squadra di tecnici Enel, impegnati per una riparazione della ...

Maltempo : frana in Francia - chiuso il Tunnel di Tenda : Anas rende noto che il Tunnel di Tenda, che collega Italia e Francia dalla provincia di Cuneo, è stato chiuso a causa di una frana in località Breil sur Roya, in Francia.

Maltempo Alto Adige : frana su ferrovia in Val Venosta - nessun ferito : Una frana è caduta sulla massicciata all'altezza del paese di Covelano: la ferrovia della Val Venosta in Alto Adige è interrotta. In quel momento stava transitando un treno passeggeri, ma nessuna persona è rimasta ferita e i passeggeri sono stati evacuati. Chiusi per motivi di sicurezza i passi Gardena, Sella, Valparola, Falzarego, Pordoi e Fedaia.

Maltempo - frana a Belluno : terra e sassi scivolati dal versante - strada chiusa : E’ stata chiusa oggi la strada che da Pian del Monte porta a Ronce, per uno smottamento in localita’ Ciroc, nel comune di Belluno. Circa 15 metri cubi di terra e sassi sono scivolati dal versante, occupando l’intera sede stradale. “Appena ricevuta la segnalazione, siamo intervenuti con gli operai comunali, sul posto con gli uomini dei vigili del fuoco. – spiega l’assessore comunale alla viabilita’ ...

Maltempo - frana a Lavagna : “Lunedì il punto sui tempi di riapertura” : “Abbiamo fatto un primo punto con Anas che sta seguendo da ieri sera gli interventi che sono stati messi in campo e che consistono nel disgaggio del materiale rimasto appeso dopo il dilavamento. Abbiamo fatto un punto poi con il sindaco di Sestri e il commissario di Lavagna per capire da qui ai prossimi giorni quali azioni mettere in campo anche perché abbiamo visto che sono coinvolti nel movimento franoso alcuni terreni privati sui quali ...

Maltempo - frana in Friuli : liberati i turisti bloccati : Sono stati liberati tutti i turisti rimasti intrappolati dalla frana che era caduta a Capodanno in Val Tramontina (Pordenone). Si tratta di una ventina di persone che aveva preferito restare in valle sebbene vigili del fuoco e carabinieri avessero approntato, assieme a Protezione civile comunale e Soccorso alpino, un passaggio nel bosco, attraverso un’antica mulattiera. L’arteria e’ rimasta aperta giusto il tempo di far ...

Maltempo. Frana in Friuli - impianti sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada

Maltempo - frana in Friuli - neve in Veneto Pioggia e vento al Sud|Previsioni meteo : Quindici persone sono rimaste isolate in provincia di Pordenone per una frana. Allerta meteo ancora in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Mentre in Veneto con tinua a nevicare

Maltempo Pistoia : frana sulla SP34 nelle vicinanze del ponte di Sorana : Intervento dei vigili del fuoco di Pistoia nella notte per una frana sulla SP34, nelle vicinanze del ponte di Sorana. La frana ha ostruito la carreggiata: la strada è momentaneamente chiusa al traffico in attesa dei lavori di ripristino che saranno valutati dai tecnici della Provincia nelle prossime ore.

Maltempo Emilia Romagna : “20 anziani isolati da una frana” : Gabriele Delmonte (Lega nord) ha rivolto una interrogazione alla Giunta per sapere se “la Regione intende intervenire in tempi brevissimi, di concerto con la Provincia di Reggio Emilia, per ripristinare quanto meno un accesso alla frazione di Miscoso dal versante reggiano, affrontando le emergenze che da una settimana affliggono la popolazione e come intende procedere in futuro per mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico la ...

Maltempo - Veneto : Frana Cadore stato di attenzione fino a lunedì : Venezia, 16 dic. (askanews) In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale del Veneto, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, 'al fine di garantire un ...

Maltempo Umbria : frana su strada “Tre Valli” - blocco della circolazione : La strada ‘Tre Valli Umbre‘, che collega Spoleto a Norcia, è stata chiusa per la caduta di alcuni massi tra Borgo Cerreto e Piedipaterno, nel comune di Valli di Nera: l’Anas rende noto che e’ stato disposto il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al momento non è possibile raggiungere Norcia, Cascia e altri paesi della Valnerina dal versante umbro-spoletino. Lo smottamento sarebbe stato causato dalle ...