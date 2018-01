Maltempo | ferrovia riaperta | disagi per Intercity e Thello 

Maltempo - nubifragio nel Savonese : ferrovia interrotta : In serata la circolazione ferroviaria e’ stata sospesa tra Pietra Ligure e Albenga (Savona), lunga la linea internazionale Genova-Ventimiglia, per la disconnessione degli impianti nella stazione di Loano a seguito del Maltempo che ha interessato la zona con un violento nubifragio. Trenitalia informa che ci sono ritardi per i treni in viaggio e che e’ stato attivato un servizio sostitutivo con bus. L'articolo Maltempo, nubifragio nel ...

Maltempo Calabria : ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria Jonica : E’ tornato regolare il traffico ferroviario sulla linea Jonica: a causa del Maltempo e di alberi caduti sui binari era stata sospesa la circolazione dei treni fra Capo Spartivento e Brancaleone e tra Siderno e Locri, sulla linea Catanzaro Lido – Reggio Calabria. Per garantire i collegamenti durante il periodo di sospensione del traffico ferroviario sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus. Registrati rallentamenti compresi ...

Maltempo Germania : alberi caduti - tratti ferroviari interrotti : Le forti raffiche di vento che colpiscono in queste ore soprattutto la parte nord-occidentale della Germania stanno creando forti disagi alla circolazione. In diverse regioni si denuncia alberi abbattuti e tratti ferroviari interrotti. La pioggia dei giorni scorsi ha reso morbido il terreno e piu’ frequente la caduta degli alberi. Questa la spiegazione degli esperti, che parlano di raffiche anche di 120km all’ora. Un uomo, colpito in ...

Maltempo - situazione critica in Francia : 8 ore di stop per la linea ferroviaria tra Bardonecchia e Modane : E’ stata riattivata dopo otto ore, intorno alle ore 18, la circolazione ferroviaria fra Bardonecchia e Modane, che era stata sospesa per le difficili condizioni meteo in territorio francese. Un treno a subito 25 minuti di ritardo, mentre sei regionali sono stati cancellati. Nella giornata di domani, informa Trenitalia, se le condizioni meteo rimangono quelle attuali i treni circoleranno. Diversamente il gestore infrastrutturale francese ...

Maltempo : “Circolazione ferroviaria quasi del tutto regolare” : Riattivata la linea ferroviaria Parma-Piadena-Brescia, dove lo stop fra Colorno e Casalmaggiore era avvenuto a causa del Maltempo e per il rischio esondazione del torrente Parma. La riattivazione della linea Savona-San Giuseppe di Cairo via Altare – unica a rimanere interrotta – viene rimandata a domani mattina. Attiva pero’ dalle 12.00 di oggi la linea via Santuario-Ferrania che garantisce comunque la mobilita’ fra ...

Maltempo - la mia odissea ferroviaria sulla linea Genova-Milano : Oggi un viaggio di cinque ore e mezzo da Genova a Milano, dopo aver preso un locale da Principe a Arquata, poi un bus fino a Tortona e poi, dopo due ore di attesa, un regionale che si è fermato in tutte le stazioni fino a Milano Centrale. Ieri tutto il giorno a bivaccare alla stazione del capoluogo ligure dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera per poi rinunciare e tornare chi a casa, chi in albergo. Genova per due giorni (e chissà domani) è ...

Maltempo - RFI assicura circolazione ferroviaria verso la normalità : circolazione ferroviaria verso la normalità, dopo i forti disagi causati dal Maltempo e dal gelicidio che hanno interessato alcuni punti della rete in Liguria, Piemonte e Lombardia negli ultimi giorni.

Maltempo - RFI : circolazione ferroviaria verso la normalità : Dopo i forti disagi causati dal Maltempo e dal gelicidio che hanno interessato alcuni punti della rete ferroviaria in Liguria, Piemonte e Lombardia negli ultimi giorni, la circolazione sta tornando alla normalità. Questa la situazione nelle regioni interessate dal Maltempo alle ore 15.00 come risulta da una nota di Rfi: Liguria-Lombardia-Piemonte: linee Genova-Milano e Genova-Torino riattivate alle ore 14.30 dopo che anche i tratti di linea ...

Maltempo : ghiaccio sulla linea ferroviaria - disagi sulla Torino-Milano : disagi alla circolazione ferroviaria a causa del ghiaccio: a Chivasso i treni in partenza per Milano, Torino, Novara e Aosta e hanno registrato ritardi tra i 10 e i 70 minuti. L'articolo Maltempo: ghiaccio sulla linea ferroviaria, disagi sulla Torino-Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : riattivate le linee ferroviarie sospese per il gelo : Sul fronte ferroviario la circolazione in Liguria sta lentamente tornando alla normalità anche se permangono ancora tratte sospese sulle quali sono stati istituiti bus sostitutivi. Il traffico ferroviario dopo le verifiche di circolabilità fatte da parte dei tecnici di Rfi è ripreso sulla Pontremolese, tra Parma e La Spezia. Rimane fortemente rallentata la circolazione su alcuni punti della rete ferroviaria in Liguria, dove – così come ...

Traffico ferroviario/ Treni in ritardo e cancellati : disagi in tutta Italia per il Maltempo (ultime notizie) : Traffico ferroviario: Treni in ritardo e cancellati, disagi in tutta Italia per il maltempo. Le ultime notizie e gli aggiornamenti di Rfi. Piemonte e Liguria le regioni più colpite(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Maltempo - Rfi : traffico ferroviario ancora critico in alcune regioni del Nord Ovest : ancora situazioni critiche in alcune regioni del Nord-Ovest a causa del Maltempo e del forte gelicidio. Il traffico ferroviario, rileva Rfi con un aggiornamento alle ore 11, rimane fortemente rallentato su alcuni punti della rete ferroviaria nazionale, dove sono attivi i piani neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana. In Piemonte. Nodo di Torino: circolazione fortemente rallentata per guasto dovuto al Maltempo tra Torino Lingotto e Torino Porta ...