Maltempo | evacuato Villaggio Olimpico di Sestriere

Maltempo Piemonte : evacuato Villaggio olimpico a Sestriere : Dopo la valanga che questa notte ha invaso 15 appartamenti di un condomino di Sestriere, nella medesima località Piemontese la neve caduta da un cornicione del tetto è entrata in una trentina di stanze nel seminterrato del Villaggio olimpico: l’intero piano con un centinaio di persone è stato evacuato ma non si registrano feriti, salvo un addetto del personale che presta servizio al Villaggio che avrebbe battuto un polpaccio in un armadio ...

Maltempo - neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...

Maltempo - neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...

Maltempo - vento forte e neve in Sardegna : disagi nei collegamenti marittimi - evacuato circo nel Cagliaritano : Forti raffiche di vento e pioggia stanno creando disagi in Sardegna: si segnalano disagi nei collegamenti marittimi, in particolare con la Corsica, e numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Su Sassari e dintorni durante la notte si è abbattuto un forte nubifragio. I vigili del fuoco e la polizia locale sono impegnati in diversi interventi per mettere in sicurezza alberi pericolanti: uno di questi e’ stato abbattuto dalle ...

Maltempo - nel Reggiano esonda l'Enza : evacuato un paese : BOLOGNA - Evacuazione a Lentigione, località di 1000 abitanti nei pressi di Brescello (Reggio Emilia), perché il torrente Enza ha tracimato aseguito delle incessanti piogge. L' Enza è uno dei corsi d'...

Maltempo : fulmine colpisce albero - evacuato liceo Garibaldi a Palermo : Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Paura questa mattina al liceo Garibaldi dove, durante il forte temporale, un fulmine ha colpito un albero facendo scattare l'allarme antincendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la scuola è stata evacuata. Gli studenti adesso sono tornati in classe dopo

Maltempo Sicilia : violento temporale a Palermo - evacuato il liceo Garibaldi : A causa del Maltempo il liceo Garibaldi di Palermo è stato evacuato: un forte temporale ha colpito il capoluogo dell’Isola, e nella sede centrale dell’istituto di via Canonico Rotolo, nel quartiere Libertà, sono stati registrati alcuni danni, che hanno anche richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A circa 900 ragazzi è stato quindi chiesto di uscire dalle aule, ed in seguito si è deciso di non farli rientrare e quindi ...