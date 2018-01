Maltempo e allarme valanghe al Nord | caldo record al Centro-Sud

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : allarme rosso e arancione in Veneto mentre il Maltempo si sposta al Centro/Sud : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni Centro – meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Maltempo in Valle dAosta - allarme valanghe : isolate Cogne e Cervinia : La massa di neve che ha coperto la strada regionale per Cogne è alta 7-8 metri ed ha una lunghezza di 15 metri. "Contiamo di creare un varco per consentire il deflusso di coloro che devono scendere a ...

Maltempo - allarme valanghe : isolate Cogne e Cervinia. Massimo pericolo in Piemonte : Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è ...

Usa - allarme Maltempo : 19 persone sono morte in una settimana : Continua l'allarme maltempo negli Stati Uniti. Le comunità costiere del Massachusetts, in particolare, stanno subendo numerosi disagi a causa della tempesta che in queste ore sta colpendo le coste nord-orientali statunitensi. A Revere, cittadina poco distante da Boston, diversi veicoli sono rimasti intrappolati nel ghiaccio dopo l'esondazione delle acque della baia.Temperature glacialiI funzionari statali stanno esortando i cittadini ...

Maltempo - allerta nel weekend : sulle Alpi attese anche bufere. Allarme valanghe : Cervinia “liberata” dopo 24 ore : Oltre alla tradizionale calza, quest’anno la Befana porterà anche tanta neve e una nuova ondata di Maltempo. Al Nord, sulle Alpi, sono attesi altri due metri di neve e fino a martedì 9 gennaio sopra quota 1200 metri potrebbero verificarsi anche vere e proprie bufere di neve. Ma a preoccupare è il pericolo valanghe: solo alle 12 di venerdì è stata riaperta la strada regionale della Valtournenche, che collega Breuil e Cervinia. La cittadina ...

Allarme Maltempo a Roma/ Allerta meteo Lazio e Liguria : pioggia e alberi caduti - traffico ko (ultime notizie) : Allarme maltempo, pioggia e neve: Allerta meteo oggi 27 dicembre 2017, previsioni per le prossime ore. Liguria e Lazio Allerta arancione, grandinata su Roma, alberi caduti e temporali(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:45:00 GMT)

ALLARME Maltempo - PIOGGIA E NEVE/ Allerta meteo in Liguria - “declassamento entro sera” (ultime notizie) : ALLARME MALTEMPO, PIOGGIA e NEVE: Allerta meteo oggi 27 dicembre 2017, previsioni per le prossime ore. Liguria e Lazio Allerta arancione, "pronto declassamento entro sera"(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 14:41:00 GMT)

Forte Maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della protezione civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allarme alluvioni : l’88 - 3% dei Comuni è a rischio idrogeologico : Sono poco più di 7 mila (7.145) i Comuni italiani a rischio frane e/o alluvioni, l’88,3% del totale. Lo fa sapere la Coldiretti, in base ai dati Ispra, in occasione della sottoscrizione del prestito da 800 milioni di euro che la Banca Europea per gli Investimenti ha concesso all’Italia per intervenire sul dissesto idrogeologico del Paese. Il credito sosterrà circa 150 programmi di messa in sicurezza del territorio sotto il ...

Maltempo nel Bellunese : frana a Perarolo di Cadore - allarme rientrato : allarme rientrato per la frana che ieri sera aveva iniziato ad avanzare verso il Comune di Perarolo di Cadore (Belluno): secondo i Vigili del fuoco non vi sarebbe motivo di mantenere lo stato di allarme. Rimangono alloggiate in sedi diverse dalla propria abitazione, in via precauzionale, le circa venti persone evacuate. Il sindaco è in costante contatto con i tecnici della Regione Veneto. L'articolo Maltempo nel Bellunese: frana a Perarolo di ...

Maltempo - ghiaccio e esondazioni. Allarme trasporti : Problemi in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto per ghiaccio e neve. Folate di vento nelle Marche e blocchi della circolazione dei treni nel nord Italia.

Maltempo - continua ondata di gelo. A Cuneo -14 - allarme frana nel bellunese : continua l'ondata di gelo sull'Italia. Temperature polari stamattina nella pianura cuneese. La colonnina di mercurio ha toccato stamattina -14,8 gradi tra Saluzzo e Savigliano. La centralina Arpa di ...

