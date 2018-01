Maltempo | chiusa la strada di Gressoney dopo la valanga 

Maltempo - rischio valanghe : chiusa la strada Pragelato-Sestriere : Anche la strada provinciale 23 del Sestriere chiude per il pericolo di slavine. Su segnalazione e richiesta del comandante dei carabinieri di Sestriere, in accordo con i Comuni di Sestriere e Pragelato, – informa la Citta’ Metropolitana – la strada non sara’ percorribile dalle 20 di questa sera alle 7 di domani mattina dalla rotatoria per la Val Troncea, in localita’ Traverses a poco prima dell’abitato di ...

Maltempo - allerta valanghe : strada chiusa a Bardonecchia : Un’altra strada provinciale, dopo quella di Rochemolles, e’ stata chiusa a Bardonecchia per il pericolo di slavine, per un chilometro totale. Il transito sara’ deviato sulla strada comunale interna alla frazione Melezet, con viabilita’ a senso unico alternato. Lo rende noto la Citta’ Metropolitana di Torino. L'articolo Maltempo, allerta valanghe: strada chiusa a Bardonecchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - frana a Belluno : terra e sassi scivolati dal versante - strada chiusa : E’ stata chiusa oggi la strada che da Pian del Monte porta a Ronce, per uno smottamento in localita’ Ciroc, nel comune di Belluno. Circa 15 metri cubi di terra e sassi sono scivolati dal versante, occupando l’intera sede stradale. “Appena ricevuta la segnalazione, siamo intervenuti con gli operai comunali, sul posto con gli uomini dei vigili del fuoco. – spiega l’assessore comunale alla viabilita’ ...

Maltempo - valanga Rochemolles : strada chiusa - è ancora allerta : La strada provinciale che porta alla frazione Rochemolles di Bardonecchia continua a essere chiusa per il rischio di slavine ma e’ tenuta sgombra da uomini e mezzi della Citta’ metropolitana. Sulla strada era caduta una grossa slavina il 4 gennaio, ma nella serata la viabilita’ era stata ristabilita e nella prima mattinata di venerdi’ 5 i cantonieri metropolitani del Circolo di Oulx avevano portavano a termine i lavori ...

Maltempo Aosta - pericolo valanghe : chiusa la strada regionale da Valtournenche a Cervinia : A causa del pericolo valanghe in via precauzionale verrà chiusa dalle 17 la strada regionale da Valtournenche a Cervinia, unica via di collegamento per raggiungere la località alpina: sono circa cinquemila le persone ospitate a piedi della Gran Becca. E’ la seconda chiusura in cinque giorni: giovedì la strada era stata chiusa per circa 24 ore. L'articolo Maltempo Aosta, pericolo valanghe: chiusa la strada regionale da Valtournenche a ...

Maltempo : ancora chiusa la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta) : ancora chiusa la strada di accesso a Breuil–Cervinia (Aosta), interdetta al traffico da ieri sera per pericolo valanghe. Al momento la commissione valanghe sta effettuando un sopralluogo per verificare la situazione. Sarebbero bloccati a Cervinia circa 10mila turisti. L'articolo Maltempo: ancora chiusa la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta) sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - blocco neve : chiusa la strada vero il Passo del Gallo-Svizzera : La caduta sulla strada che conduce al Passo del Gallo, a Livigno (Sondrio), di un piccolo distacco nevoso unitamente al pericolo valanghe in queste ore particolarmente elevato ha spinto oggi le autorita’ svizzere e italiane a interdire, in via momentanea, il traffico lungo la strada che unisce Valtellina e Svizzera. Il distacco si e’ verificato oggi pomeriggio e in quel momento non transitavano auto, per cui non si registrano feriti. ...

Maltempo Piemonte : chiusa per neve la ss 659 nel Verbano : Anas in una nota comunica che la strada statale 659 ‘Di Valle Antigorio e Val Formazza’ è chiusa per neve dal km 36,200 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ...

Maltempo : la strada per Cervinia rimarrà chiusa tutta la notte : La strada regionale di accesso a Breuil-Cervinia rimarrà chiusa per pericolo valanghe tutta la notte. Lo ha riferito all’ANSA Sara Bordet, commissario del Comune di Valtournenche. “Domani mattina non appena la visibilita’ lo consentira’ faremo ulteriori valutazioni con la commissione valanghe“, ha spiegato. In base alle stime a disposizione del Comune, a Breuil-Cervinia – ha riferito il commissario – ...

Maltempo in Piemonte - Anas : chiusa per neve strada statale 659 : Roma, 4 gen. (askanews) Maltempo in Piemonte: la strada statale 659 Di Valle Antigorio e Val Formazza è chiusa per neve dal km 36,200 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in provincia di ...

Maltempo - smottamento nel Pisano : strada chiusa : Le piogge intense di ieri hanno causato lo smottamento di detriti sulla sede stradale lungo la provinciale Lungomonte Pisano a Filettole, nel Pisano, e la protezione civile ha deciso in via precauzionale di chiudere la viabilita’ tra il centro abitato di Filettole e il confine con la provincia di Lucca, in localita’ Nozzano. Lo ha reso noto la Provincia di Pisa. Stamani i tecnici, spiega una nota dell’ente, hanno ...

Maltempo - cade un albero nel Frusinate : chiusa via Casilina a Villa Santa Lucia : Nel Comune di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, è temporaneamente chiusa via Casilina dopo che un grosso albero è caduto sulla carreggiata al km 139. Lo comunica Astral Infomobilità. Nessun danno a persone e mezzi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Astral spa per gli interventi necessari. L'articolo Maltempo, cade un albero nel Frusinate: chiusa via Casilina a Villa Santa Lucia sembra essere il primo su ...