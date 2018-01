Maltempo | allagamenti in Corso Regina Margherita a Torino

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - oltre 200 interventi : Sono circa 240 gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco di Roma nelle ultime 24 ore a causa del Maltempo: la maggior parte dei casi riguarda alberi e rami pericolanti, pali pericolanti, allagamenti. Gli interventi hanno interessato tutta Roma e provincia. L'articolo Maltempo Roma: alberi caduti e allagamenti, oltre 200 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Maltempo sferza Roma : allagamenti - traffico in tilt : traffico in tilt a Roma a causa del maltempo che ha colpito la Capitale da questa mattina e che sta causando allagamenti in diverse parti della città. La pioggia battente, rende noto Luce verde (servizio di Aci in collaborazione con Roma Capitale), sta causando rallentamenti su via Salaria, viale del Muto Torto, sulla Tangenziale Est, su Lungotevere tra via Flaminia e via Casilina, a causa del fango che si è formato difficoltà di circolazione in ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : alberi caduti e allagamenti a Roma : La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo: si prevedono a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Piemonte, Lombardia e Sardegna. Forti pioggia nella Capitale, con vigili del fuoco al lavoro: oltre 100 gli interventi in una sola giornata. Disagi in Campania

Maltempo al Centro-Sud - allagamenti a Rieti. Vento forte a Potenza - : La perturbazione nord-atlantica che ha colpito l'Italia si sposta progressivamente a Sud. Forti piogge nel Reatino, dove il livello dei fiumi si è alzato. Diversi i danni provocati dalle raffiche di ...

Maltempo - allagamenti e fiumi in piena nel Reatino : allagamenti e fiumi in piena nel Reatino dove da diverse ore piove incessantemente. I vigili del fuoco del comando di Rieti segnalano criticità a Casette, una delle frazioni del capoluogo, già colpita ...

Maltempo - a Rieti allagamenti e frane. Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza : Rieti Maltempo al centro Italia. allagamenti e fiumi in piena in provincia di Rieti, dove dal pomeriggio di venerdì 15 dicembre piove incessantemente. L'Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza. I ...

Maltempo - allerta nel Reatino : allagamenti e fiumi in piena - torrente Lariana a rischio straripamento : Il Maltempo si è spostano in Centro Italia. allagamenti e fiumi in piena nel Reatino dove da diverse ore piove incessantemente. I Vigili del Fuoco del comando di Rieti segnalano criticità a Casette, una delle frazioni del capoluogo, già colpita dal Maltempo nel 2012, dove i fossi sono in piena e minacciano diverse abitazioni e gli animali nelle stalle. Frane e smottamenti sono stati segnalati nelle ultime ore anche ad Antrodoco e Borgo Velino. ...

Maltempo Sardegna : a Sassari treni fermi in stazione per allagamenti : In Sardegna sono in corso violenti temporali e allagamenti con crollo delle temperature e forti raffiche di maestrale. A Sassari la linea ferroviaria Sassari–Chilivani è rimasta bloccata intorno alle 12 a causa dell’allagamento dei binari nella zona di Scala di Giocca. I treni sono rimasti fermi in stazione. In vigore l’allerta meteo diffusa ieri sera dalla Protezione civile della Regione Sardegna almeno fino alle 21 di oggi ...

Maltempo/ Tempeste e allagamenti ci chiamano a rispondere di ciò che siamo : Gli allagamenti, le strade interrotte, la neve ricordano a ciascuno di noi, almeno per un istante, che prima delle nostre scelte esiste una natura con cui fare i conti.

Maltempo Friuli : allagamenti nel goriziano - ma livello dei fiumi in calo : Sono proseguiti nel pomeriggio di oggi in diverse aree del Friuli Venezia Giulia gli interventi della protezione civile regionale per alcuni allagamenti nel Comune di Sagrado (in località Poggio III Armata) e a Gradisca d’Isonzo, entrambi nella provincia di Gorizia. I volontari al lavoro dopo la caduta di alberi sul territorio del Comune di Chiusaforte, in località Patocco, nella zona di Tarvisio, in provincia di Udine. E’ ancora ...

Maltempo - allagamenti e disagi in Friuli : la Protezione Civile schiera 400 uomini : Numerosi interventi della Protezione Civile regionale, con l’impiego di quasi 400 volontari delle squadre comunali, hanno caratterizzato la mattinata di oggi in Friuli Venezia Giulia. Si registrano, infatti, diversi allagamenti a Fiumicello, a Buia, Tarvisio, Pozzuolo del Friuli, Nimis, Tarcento (nella frazione Collalto), S. Canzian d’Isonzo, Savogna d’Isonzo e Moggio Udinese. Alcuni alberi sono caduti a Tramonti di Sotto, ...

Forte Maltempo in Albania : allagamenti - migliaia di case sommerse e abitanti evacuati : Le autorita’ albanesi hanno reso noto oggi che la pioggia continua ha causato l’allagamento di una vasta area nel Sud del Paese dopo lo straripamento di un fiume, rendendo indispensabile l’evacuazione dei residenti. Il ministro della Difesa ha precisato che oltre 100 famiglie che abitano nei pressi del fiume Vjosa, a circa 120 chilometri a Sud Est della capitale, Tirana, sono stati evacuati in nottata. Sarebbero 3.334 le case ...

Maltempo Campania : nubifragi e vento in Irpinia - numerosi interventi per allagamenti e danni : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Avellino: nubifragi e vento forte hanno richiesto numerosi interventi per allagamenti e danni d’acqua, ed anche per alberi e rami caduti sulla sede stradale. Le maggiori criticità riguardano il Montorese e il Serinese, come anche le località di Grottolella, Montella,, Altavilla Irpina, Salza Irpina, Montefusco, San Martino Valle Caudina. L'articolo Maltempo Campania: nubifragi e vento in Irpinia, ...

Maltempo Campania : danni e disagi per vento forte e pioggia - allagamenti e alberi caduti : forte vento e pioggia provocano in queste ore danni e disagi in Campania, dove è in vigore l’allerta meteo arancione fino alle 18 di oggi. Molte scuole sono chiuse nel Salernitano. Da questa mattina sono sospese le corse nel golfo di Napoli. Si segnalano allagamenti, alberi caduti, pali dell’illuminazione divelti: circa 30 gli interventi eseguiti nel corso della notte dai vigili del fuoco del comando provinciale di ...