Malgioglio | ' così ho scoperto di essere gay'

: @AscioneMauri Ultimo passaggio non sappiamo cos'è. Attacchiamo la porta come Malgioglio attacca la figa: senza voglia - GianPar91 : @AscioneMauri Ultimo passaggio non sappiamo cos'è. Attacchiamo la porta come Malgioglio attacca la figa: senza voglia - gilinskywifeee : RT @annaljse: ma cos'è sta storia che malgioglio verrà a narcos? PER NON PARLARE DI PEDRO PASCAL CHE NON CI SARÀ NELLA QUARTA STAGIONE IO C… - annaljse : ma cos'è sta storia che malgioglio verrà a narcos? PER NON PARLARE DI PEDRO PASCAL CHE NON CI SARÀ NELLA QUARTA STA… - shero144 : Il 2018 inizia con Malgioglio in sottofondo, cos’altro posso pretendere dalla vita? AUGURI! ?? #lannocheverra -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Sicuramente #Cristianoè stato uno dei concorrenti forse più controversi e particolari della seconda edizione del Grande Fratello Vip VIDEO ed i suoi modi di fare e di rapportarsi con gli altri non sono di certo passati inosservati. Un uomo che, all'interno della casa che lo accolto per qualche settimana, è riuscito a liberarsi di tutte le sue maschere ed allo stesso modo, quello stesso uomo divenuto famoso anche per il suo inconfondibile ciuffetto bianco, ha deciso di abbassare le proprie difese per parlare di sé e della sua vita sentimentale a DiPiù, durante una intervista indetta proprio per lui. Secondo quanto pubblicato, e rivelato dallo stesso, la sua vita sessuale ed i suoi gusti sessuali erano normalissimi fino all'eta' di quindici anni, quando qualcosa si è fiondato nella sua vita, tramutando il suo modo di. Maglioglio, un ragazzo come ...