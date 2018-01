M5S-PD | tra i due litiganti gode il centrodestra

Paderno - consiglieri grillini dimissionari : 'Con il nuovo M5S traditi i principi' : Per noi è una questione etica e politica, e in tal senso non ci sentiamo di continuare ad essere portavoce nell'attuale M5S. Potremmo esserlo di quello del passato ma non siamo noi a deciderlo. ...

Autostrada A24 - Lombardi (M5S) : aumento pedaggio è una follia : Roma, 8 gen. (askanews) 'Oggi siamo stati a Roccasecca, ad incontrare i lavoratori di Ideal Standard in presidio permanente. Persone che hanno sempre fatto il loro dovere, ma che oggi si vedono negare ...

Pd sempre peggio - M5S fermo Concorrenza a sinistra per LeU 'Borsino del voto' - nuovissimi numeri : Elezioni 4 marzo 2018. Su Affaritaliani.it il borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Ideal Standard - Lombardi (M5S) : una tragedia annunciata : Roma, 8 gen. (askanews) 'Per anni Ideal Standard ha ricevuto milioni e milioni di euro di fondi pubblici per erogare gli ammortizzatori sociali e nel frattempo chiudeva stabilimenti in tutta italia. ...

Berlusconi : sfida tra liberali e ribellismo M5S : Il leader di Forza Italia a "Il Foglio" parla anche di Costituzione da riformare e di un futuro ministro dell'Economia che non arriverà dalla politica. Oggi il governatore leghista della Lombardia spiegherà le ragioni del suo passo indietro.

Carlo Calenda : "Centrodestra e M5S pericolosi per l'Italia - spero Renzi premier" : Se dopo le elezioni "non avremo una politica economica seria e un governo in grado di esercitarla andremo incontro a seri problemi" perché l'emergenza economica non è stata del tutto superata, per cui "bisogna fare pochissimo trionfalismo e stare con i piedi per terra". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a Circo Massimo su Radio Capital.Due proposte su tre (quelle del centrodestra e del ...

Carlo Calenda : 'Centrodestra e M5S pericolosi per l'Italia - spero Renzi premier' : Mi piace gestire e farlo secondo una visione politica. Darò una mano al centrosinistra ma non ho velleità di fare la riserva della Repubblica anche perché sono troppo giovane, né di fare oscure ...

Sondaggi 7 gennaio : M5S primo ma in calo - crolla il Pd - bene centrodestra e LeU Video : La redazione di Affaritaliani.it definisce “borsino del voto” i numeri apparsi oggi, 7 gennaio 2018, sul sito internet della testata. Cifre in continuo aggiornamento sull’andamento elettorale delle varie forze politiche frutto di #Sondaggi, sentiment e “indicazioni che arrivano dai partiti”. Ebbene, secondo Affaritaliani.it, il #M5S si conferma il primo movimento politico italiano, anche se in leggero calo rispetto alle precedenti rilevazioni. ...

Sinistra : Grasso - M5S o Pd? Aperti a chi la pensa come noi : ROMA - "Di alleanze si parlerà dopo il 4 marzo, saremo Aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi. A chi guardiamo? Io guardo avanti". Lo dice il leader di Liberi e Uguali Pietro ...

