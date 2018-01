Lottare per essere se stessi | la sfida più coraggiosa della vita

MotoGp - Espargaro : "Voglio Lottare per i primi sei posti" : TORINO - Aleix Espargaro, reduce da una prima stagione in sella all'Aprilia conclusa con una amaro 15° posto, traccia un bilancio dell'annata e apre le porte a un 2018 dove 'forse dovremo ridefinire ...

Con l'asse Parigi-Berlino - l'Italia dovrà Lottare per restare in prima fila : Che si faccia o no, il solo fatto che si torni a sussurrare di Framania pone l'Italia, terza economia e secondo debito dell'euro, di fronte a una sfida esistenziale senza precedenti. Facendo i salti ...

L'Italia dovrà Lottare per restare in prima fila : Mentre al di là delle Alpi si prova in sordina a riesplorare 'Framania', il vecchio progetto di integrazione tra Francia e Germania, L'Italia è ufficialmente entrata in campagna elettorale. Ci è ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Con o senza Froome - Vincenzo Nibali può Lottare per il Tour de France” : Gli obiettivi 2018 di Vincenzo Nibali sono tracciati: una primavera in cui puntare alle classiche, con il mirino sulla Liegi-Bastogne-Liegi, poi l’assalto al Tour de France, prima di affrontare la Vuelta in preparazione ai Mondiali di Innsbruck. Alla Grande Boucle lo Squalo dovrebbe ritrovarsi come grande avversario Chris Froome. Il condizionale è d’obbligo, perché il britannico si trova a fare i conti con la positività al ...

I genitori di Sofia : "Continueremo a Lottare per i bambini come lei" : No, Sofia non sarebbe guarita, però da quelle infusioni avrebbe continuato ad avere benefici, come noi stessi abbiamo constatato e come del resto in tutto il mondo la scienza ha stabilito". Da quel ...

I genitori di Sofia : «Continueremo a Lottare per i bambini come lei» : «Lei non c’è più ma ci sono ancora decine di bambini nelle sue condizioni. Commemoriamola ma pensiamo anche ad aiutare loro e le famiglie». Dal 30 dicembre Sofia, la bambina farfalla di 8 anni e mezzo diventata il simbolo del metodo Stamina nel 2013, non c’è più. «È volata in cielo», come hanno scritto sui social i suoi genitori Caterina Ceccuti, giornalista e scrittrice, e il compagno Guido De Barros, 43 anni, architetto. La ...

Inter - Steven Zhang : 'Nessun rimpianto - continuiamo a Lottare per i nostri obiettivi' : Tanti auguri di buon anno a tutti i sognatori sparsi per il mondo. Caro 2018, ti chiedo per favore di essere fantastico!". Ottimismo, sogni e sfide: sono queste le parole chiave da cui riparte l'...

10 donne da film che insegnano a Lottare per un sogno : «I sogni son desideri di felicità. Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente, e il sogno realtà diverrà» cantava Cenerentola. Una graziosa canzone a cui forse, oggi, dovremmo apportare qualche modifica. Del tipo «tu sogna e lavora duramente, valuta il presente, e il sogno realtà diverrà». Ma la sostanza non cambia: tutte abbiamo un sogno. Fare il nostro lavoro ideale, trovare l’uomo giusto, abitare nella casa perfetta… E ogni volta che ...

Zhang Jr : 'Buon anno ai cacciatori di sogni. Continuaiamo a Lottare per...' : Buon anno ai cacciatori di sogni di tutto il mondo. Che il 2018 sia eccezionale!'. Life is full of adventures and surprises. Now, the new chapter is waiting to be written. With mix of challenges and ...

Sassuolo - Acerbi : 'Non pensavamo di Lottare per la salvezza - legati a Cannavaro - contento del mio record' : Francesco Acerbi , difensore del Sassuolo ha parlato ai microfoni Sky Sport sul momento neroverde. Il giocatore ha raggiunto le 100 partite di fila : ' Orgoglioso di questo traguardo, non ci penso. Grande soddisfazione però penso prima alla squadra. Per fare tante ...

Per il Nobel a Ican ci siamo commossi in migliaia. Ma è ora di tornare a Lottare contro le bombe : Un fine settimana indimenticabile. Un’esperienza che voglio condividere, che non avrei mai pensato di poter fare. Quest’anno abbiamo vinto il premio Nobel per la pace! In tanti: tutti noi che ci siamo da anni impegnati per proibire la produzione, il possesso, il finanziamento, lo stazionamento e l’uso delle bombe nucleari. Domenica 10 dicembre a Oslo la cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace a Ican, la campagna internazionale per ...

F1 - Hamilton : "Voglio Lottare con Alonso per il titolo" : ROMA - Sono stati compagni di squadra in McLaren, nel 2007 e all'epoca il loro rapporto fu burrascoso. Con il passare del tempo Lewis Hamilton e Fernando Alonso hanno risolto i loro dissapori e oggi ...

Nuoto : Simone Sabbioni può Lottare per il podio? I russi e Kawecki i rivali più pericolosi : Gli Assoluti Invernali di Riccione, in vasca corta, sono ormai andati in archivio ed hanno riservato delle liete sorprese oltre a dei clamorosi colpi di scena. Il riferimento all’annuncio shock di Filippo Magnini, ritiratosi ufficialmente dall’attività agonistica, è scontato ed è un qualcosa che non ha di certo lasciato indifferenti. L’Italia, infatti, dovrà fare i conti con l’assenza di un atleta che ha cambiato la storia del movimento ...

Chelsea - Conte si arrende : 'Impossibile Lottare per il titolo' : West Ham-Chelsea 1-0, Arnautovic infilza Conte nel derby LONDRA (Inghilterra) - Se non è una resa, poco ci manca. La sconfitta nel derby londinese contro il West Ham è un colpo durissimo alle speranze ...